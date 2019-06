LPF a anunţat programul primelor două etape din Liga 1. Ce meci deschide sezonul 2019-2020

Liga 1 începe pe 12 iulie. Toate meciurile vor fi transmise de Digi Sport, Telekom Sport şi Look Sport / Look Plus.



Liga 1, noul sezon începe derby-ul Viitorul-Dinamo. Când se joacă "eternul derby", programul complet al meciurilor

Iată programul meciurilor:

ETAPA 1

Vineri, 12 iulie

18:30 FC Voluntari - Sepsi Sf. Gheorghe

Sâmbătă, 13 iulie

18:00 Astra Giurgiu - FC Botoşani

21:00 CFR Cluj - CSM Poli Iaşi

Duminică, 14 iulie

18:00 CSU Craiova - Academica Clinceni

21:00 FCSB - Hermannstadt

Luni, 15 iulie

18:00 Gaz Metan Mediaş - Chindia Targovişte

21:00 Viitorul - Dinamo

ETAPA 2

Vineri, 19 iulie

18:00 Hermannstadt - Gaz Metan Mediaş

21:00 Chindia Targovişte - Viitorul

Sâmbătă, 20 iulie

18:00 FC Botoşani - FC Voluntari

21:00 Academica Clinceni - CFR Cluj

Duminică, 21 iulie

18:00 CSM Poli Iaşi - Astra Giurgiu

21:00 Dinamo - CSU Craiova

Luni, 22 iulie

21.00 Sepsi Sf. Gheorghe - FCSB