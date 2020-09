Lucian Mândruţă îi taxează pe Cristi Puiu şi Carmen Tănase pentru că au participat la protestele anti-mască: Sunt ca nişte copii

Regizorul Cristi Puiu şi a actriţa Carmen Tănase au participat, sâmbătă, la protestul anti-mască şi anti-COVID care a avut loc, ieri, în Bucureşti. Jurnalistul Lucian Mândruţă susţine că cei doi artişti se poartă ca „nişte copii" care „ar vrea să treacă mai repede boala asta şi, pentru că nu au o alta soluţie la îndemână, îi dau na-na virusului, măştii sau direct guvernului".

"Sincer, eu ii inteleg pe artistii furiosi pe Covid. Ii inteleg pana si atunci cand se duc sa demonstreze impotriva mastii.

Si stiti de ce ii inteleg? Pentru ca am avut copii mici.

Imi aduc aminte ca asa faceau si ai mei: cum se enervau, de exemplu, pe treapta de care se impiedicau. Sau pe jucaria care nu se ducea suficent de departe cand o impingeau.

In privinta asta, artistii care merg la mitingurile anti-masca si anti-Covid sunt ca niste copii. Ei ar vrea sa treaca mai repede boala asta si, pentru ca nu au o alta solutie la indemana, ii dau na-na virusului, mastii sau direct guvernului.

Ce nu inteleg ei este ca nu guvernul a adus boala, ca nu masca ucide 40-50 de oameni pe zi, ca nu masurile de prevedere oficiale ii tin pe oameni departe de teatru, cinema sau sala de concert.

Daca maine n-ar mai fi guvern in Romania, draga Cristi Puiu, tot nu ne-am inghesui in cinema tot atatia cati o faceam acum un an. Daca maine n-ar mai fi OMS si nici masca, draga Carmen Tanase, tot n-am veni la teatru sa-l umplem pana trebuie sa mai aduca usierul niste scaune.

Cu sau fara guvern, oamenii se vor proteja si singuri. Pentru ca deja le e teama in mod natural si rational. Fiecare stie pe cate cineva bolnav acum, aproape fiecare a citit sau a auzit de cate-un deces pe langa el.

Oamenii nu sunt stupizi. Asa cum cei mai multi isi pun centura chiar si daca nu e niciun politist pe langa ei, tot asa multi isi pun masca, stau mai la distanta si evita ceea ce nu e neaparat necesar.

Si aici, cu tot respectul, trebuie sa va dau o veste: meseriile acestea din show-biz sunt un lux. Se poate trai fara teatru, se poate trai fara cafenea, se poate trai fara standup comedy.

Mai ales daca riscul perceput e mai mare decat recompensa culturala, estetica, emotionala pe care arta o livreaza.

Eu va inteleg ca veniturile nu mai sunt aceleasi. Nici ale mele nu mai sunt. Va inteleg ca va e dor de public. Va inteleg ca vreti din nou o viata normala.

Insa viata normala nu va reveni CAND SPUNEM NOI. Tot asa cum, intr-o casa in flacari, nu scapi de pericol daca te intorci cu spatele la incendiu.

Ce va doriti voi, sa plece virusul si sa vina oamenii inapoi la spectacol, nu se poate intampla daca nu il invingem.

Ori sa crezi ca il invingem daca inlaturam cele mai modeste mijloace de prevedere pe care le avem...

Asta nu e decat un semn ca si oamenii inteligenti si talentati pot fi, cateodata, convinsi de multime sa se poarte irational.

Ne vom intoarce in teatru si in cinema, dragi artisti, cand ne vom simti in siguranta acolo.

Si asta n-o va face dragostea pentru voi.

O poate face doar un tratament sau un vaccin.

Cu masca sau fara, va trebui sa le asteptati, asa cum facem cu totii.

Va garantez ca sunt primul la casa de bilete, a doua zi dupa injectie.

Bine, cu conditia sa faci inca o comedie, domnule Puiu!", este mesajul transmis de Lucian Mândruţă.

Protestul început ieri în fața Guvernului a continuat şi duminică. Un grup de câțiva zeci de oameni au dormit în corturi noaptea trecută în Piața Victoriei.

