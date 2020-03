Lucian Mândruţă, ştirile pozitive ale dimineţii: România, printre cele 14 ţări fără niciun deces de coronavirus

Stirile pozitive ale diminetii, multumiri pentru like-urile si share-urile din ultimele zile:

- Romania se afla intre cele 14 tari cu peste 100 de cazuri raportate si fara vreun deces.

- China a anuntat in aceasta dimineata un singur nou caz de infectare local si 12 la persoane care au calatorit in strainatate.

- Coreea de Sud este la a patra zi consecutiva in care raporteaza sub 100 de noi cazuri/zi.

Lucian Mândruţă, mesaj pe facebook: "Am să vă spun ceva GRAV!"

- Autorităţile chineze au autorizat primele teste clinice asupra oamenilor ale unui vaccin experimental împotriva noului coronavirus.

- Cinemateca din Milano oferă acces gratuit online la peste 500 de filme vechi.

- Italia vrea să promoveze 10.000 de studenți la medicină în serviciul medical, în efortul de a combate epidemia de coronavirus. Ei vor putea deveni doctori chiar înainte de promovarea ultimelor examene.

- Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a anunţat că statul este pregătit să susţină economia, fiind gândite mai multe măsuri, al căror impact financiar este estimat la 2% din PIB, adică 20+ miliarde lei.

- Guvernul britanic a anuntat un pachet de 330 miliarde lire sterline pentru sustinerea economiei afectata de epidemie.

- Criza generată de coronavirus va schimba mindsetul marilor corporaţii şi modul cum se raportează acestea la munca de acasă, iar lucrul de acasă a determinat crearea unui nou indice pe Wall-street, indicele "Stay at home". Netflix, Amazon sau Facebook sunt companiile incluse in acest indice.

- Apa din canale Venetiei a devenit limpede pentru prima oara dupa foarte mult timp.

- Rusia a anunțat că a început să testeze pe animale un vaccin împotriva noului tip de coronavirus și speră că va obține primele rezultate promițătoare în luna iunie.

- Franța alocă 45 de miliarde de euro pentru limitarea impactului epidemiei de coronavirus.

- Wizz Air oferă clienților săi 120% din tariful original al biletului, sub formă de credit de companie.

- Chef-ul José Andrés isi va transforma restaurantele din New York City si Washington in cantine unde va oferi meniuri de $7 si mancare gratuita pentru cei afectati de epidemie.

- Participantii la o nuntă din Israel au ales să danseze separat, pentru a nu sta apropiați având în vedere epidemia de coronavirus.

- FedEx: 65-70% din micile firme chineze sunt operationale, iar 90-95% din marile fabrici si-au reluat activitatea.

- Banca Transilvania donează 1,4 milioane de lei pentru cumpărarea unor aparate de ventilație mecanică, echipamente și materiale.

- Ghidul autoritatilor de sanatate chineze pentru diagnosticarea si tratarea coronavirusului a ajuns la versiunea 7.

- Simona Halep a anunțat că va dona bani pentru dotarea spitalelor din Constanța și București, în care sunt tratați bolnavi de coronavirus.

- Banca Centrala Europeana furnizează băncilor 109 miliarde de euro pentru a ajuta companiile să facă față crizei coronavirusului.

- India, o tara cu 1,3 miliarde de oameni, a anuntat doar 147 de cazuri de infectare cu covid-19.

- Administratia americana le ofera persoanelor fizice si companiilor o extensie de 90 de zile pentru plata taxelor.

- Facebook a anuntat intern ca fiecare din cei 45000 de angajati va primi un bonus de $1000 pentru a-i ajuta in timpul epidemiei.

- ING Bank România oferă clienților persoane fizice posibilitatea să amâne două rate. Liniile de credit ale companiilor vor fi prelungite cu 3 luni

- Olandezii au iesit aseara, la ora locala 20, pe balcoane sau in pragul usilor, pentru a aplauda cadrele medicale.

- Chinezii au anuntat ca Avigan, un medicament impotriva gripei, produs de japonezi, a fost folosit cu succes impotriva coronavirusului, dupa ce a fost testat pe 320 de pacienti din Wuhan si Shenzhen.

- Banca Transilvania permite clienților persoane fizice să amâne până la 3 rate.

- Pfizer a anunțat că va colabora cu compania germană BioNTech în vederea dezvoltării și distribuirii unui vaccin-candidat pentru Covid-19 la care lucrează BioNTech și care ar urma să intre în faza de studii clinice la finele lunii aprilie.

- Presedintele Frantei a anuntat suspendarea platii taxelor, chiriei si utilitatilor pentru companii.

- Festivalul Enescu a creat un festival online pe durata nedeterminata, cu inregistrari din editiile trecute, pe care il ofera gratuit, ca sprijin in lupta cu Covid.

- O cafenea inchisa din Oregen, SUA, s-a transformat in studio in care se citesc online povesti pentru copii. Prima poveste citita: “Life Doesn't Scare Me."

- In SUA, Burger King va incepe sa ofere gratuit doua produse pentru copii la fiecare produs pentru adulti comandat online.

- Silvio Berlusconi, fostul premier italian, va dona zece milioane de euro spitalelor din regiunea Lombardia, cea mai afectată din Italia de epidemia de coronavirus

- AVON România donează 1,7 tone de produse de igienă (săpunuri lichide și geluri de duș cu formulă identică) pentru centrele de carantină din București, alăturându-se astfel eforturilor de limitare a efectelor COVID-19 în România.

Extra:

- Reuters scrie ca lucrul de acasă nu este o opțiune pentru mare parte din angajații agențiilor de spionaj din SUA.

- Preşedintele clubului Trabzonspor, Ahmet Agoglu, se teme că o suspendare a campionatului de fotbal din Turcia, din cauza virusului, va duce la o creştere mare a numărului de divorţuri. "În Turcia, fotbalul este cel ce permite oamenilor să liniştească, să se elibereze de stres, să se amuze. Dacă suspendăm campionatul pentru o durată lungă, de peste o lună, nu vom găsi destui judecători care să pronunţe divorţurile".

- Bordelurile legale din Europa au înregistrat pierderi de până la 50% săptămâna trecută, din cauza fricii de contaminare cu COVID-19, a declarat un proprietar din Berlin. Situații similare au fost raportate în Olanda și Grecia.

Bancul diminetii, de sezon: Dupa ce Chuck Norris a fost expus la Covid-19, virusul a intrat 14 zile in carantina.