Lucrările la Pasajul Nicolae Grigorescu din Capitală, finalizate după 10 ani de la deschiderea şantierului

"Promisiune indeplinita! Am finalizat inca un proiect major, pe care l-am gasit blocat si in stadiu de executie de doar 10%.

Acesta inseamna un pas important catre un trafic mai lejer si mai rapid intre nordul si sudul Bucurestiului.

Dupa 10 ani de la inceputul lucrarilor! Plus proiectarea si discutiile preliminare, vreo 13 ani!! Enorm!!

Strapungerea Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu este finalizata si se va putea circula pe pasaj incepand de sambata!", a anunţat Gabriela Firea, pe Facebook.