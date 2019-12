Ludovic Orban adoptă politica PSD: "Eliminarea supraccizei va creşte consumul"

Premierul Orban adoptă metoda de succes economică a PSD. "Am convingerea că, odată cu eliminarea supraaccizei, va creşte consumul. Odată cu creşterea consumului, în mod evident, vor creşte resursele financiare colectate la buget. De asemenea, vom ataca hotărâţi evaziunea care există în domeniul produselor petroliere, astfel încât să creştem colectarea la bugetul de stat", a declarat Orban.

Eliminarea supraaccizei la carburanţi a trecut de Parlament. Sighiartău: Preţul carburanţilor va scădea la începutul lui 2020

După ce i s-a atras atenţia că şi TVA a fost redus la alimente şi nu a crescut colectarea, nici preţurile nu au scăzut, Orban a replicat: "Să nu comparăm mere cu pere. "Spre deosebire de cei dinaintea noastră, noi am spus un lucru şi ne-am ţinut de acel lucru. Noi am susţinut abrogarea supraaccizei, nu cum a făcut PSD, care în campania din 2016 a promis eliminarea supraaccizei, au eliminat supraacciza, după care în august au reintrodus supraacciza. Din punctul nostru de vedere acciza la comustibil are un impact foarte mare din punct de vedere al modului de construcţie a preţului la combustibil. Or orice creştere prea a preţului la combustibil afectează negativ economia. În primul rând creşte costurile cu transportul, afectează negativ transportatorii, care renunţă să îşi alimenteze utilajele din România. De asemenea, o acciză prea mare creează şi inflaţie şi duce la creşterea preţurilor la toate produsele. Şi aşa inflaţia este foarte mare. Cred că reducerea accizei reprezintă un stimulent bun pentru economie şi va duce la micşorarea inflaţiei", a mai declarat Orban.