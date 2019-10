Articol publicat in: Politica

Ludovic Orban a anunţat ce ministere vor dispărea din viitorul guvern

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 52 min) // Actualizat: (acum 52 min) // Sursa: romaniatv.net Ludovic Orban, premierul desemnat, a enumerat câteva dintre ministerele care nu vor mai exista în viitorul Executiv. El a anunțat că guvernul pe care îl va conduce va avea 15-16 ministere, față de 24, câte are Guvernul Dăncilă. Foto: facebook.com "Şi energia este economie şi turismul este economie. Ape, păduri, mediu oarecum sunt un domeniu. La nivelul Consiliul UE există formaţiunea care este pe transporturi, infrastructură şi comunicaţii şi noi unim infrastructura cu comunicaţiile. Sunt lucruri normale. Nu avem patru ministere de Externe, avem un singur Minister de Externe, politica externă se face printr-un singur Minister de Externe. Sunt lucruri de bun-simţ. (...) Multe ministere s-au făcut ca să dea sinecuri. Mai avem o discuţie legată de Ministerul Tineretului şi Sportului. Suntem în an preolimpic, există o sensibilitate în zona de sport şi din cauza asta am acceptat o discuţie pe care să o am şi cu COSR, şi cu organizaţiile de tineret, şi cu Consiliul naţional al tineretului", a declarat Ludovic Orban miercuri seară la B1 TV. El a dat exemplu Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, despre care spune că a fost o "agenţie de voiaj şi un mod de a aloca bani publici". "De exemplu, în Republica Moldova, în Basarabia, au fost finanţate televiziuni, site-uri de ştiri care îl preamăreau pe dictatorul Plahotniuc şi care atacau pe toţi proeuropenii şi proromânii formaţiunilor democratice din banii daţi de la bugetul de stat prin intermediul Românilor de Pretutindeni", a mai spus Orban. Potrivit acestuia, pentru învestirea Guvernului există peste 15 voturi suplimentare celor 238 de voturi de la moţiunea de cenzură. Ludovic Orban, premierul desemnat de preşedintele Klaus Iohannis să formeze un nou guvern, are la dispoziţie 10 zile să-şi întocmească echipa de miniştri şi programul de guvernare, cu care să se prezinte în Parlament pentru vot. Posturile în guvern nu sunt bătute în cuie: tot ce se ştie până acum este că Orban vrea un guvern cu mai puţine ministere (15-16) şi că pentru fiecare portofoliu sunt luate în calcul mai multe nume. Citește și: Guvernul Orban. Cine sunt miniştrii premierului Ludovic Orban LISTA loading...

