Ludovic Orban acuză o campanie de dezinformare, astfel încât oamenii să nu respecte restricţiile. "Pare că e gândită într-un laborator"

"Sunt negaţionişti. E un curent şi eu sincer nu cred că un om care are o minimă educaţie şi are, cât de cât, o minimă logică poate să creadă toate tâmpeniile care sunt rostogolite - e adevărat, într-o campanie care se pare că are o gândire", a spus premierul Ludovic Orban, la B1 TV.

"Pare că e o campanie gândită într-un laborator şi lansată. Sunt absurde toate fake-urile lansate pe online mai ales. Mă bucur că media clasă, tradiţională, nu s-a angrenat în acest soi de propagandă mincinoasă care determină... Scopul urmărit e acela de a-i determina pe oameni să nu respecte regulile. Asta este de fapt gândirea", a completat şeful Guvernului.

Ludovic Orban a afirmat că "această campanie perfidă" a fost derulată şi de foarte mulţi oameni politici. "S-au comportat de asemenea natură încât să-i determine pe oameni să nu respecte regulile, să fie bagatelizat riscul asupra sănătăţii. (...) Au fost prea mulţi oameni politici, prea mulţi lideri de opinie care au exprimat public îndoiala faţă de această epidemie, au bagatelizat riscul asupra sănătăţii dat de acest virus şi prin comportamentul public pe care l-au avut pur şi simplu i-au îndemnat pe oameni să nu respecte regulile", a mai declarat premierul.

Cine e vinovat de situaţia epidemiologică din România?

Întrebat cine e vinovat de situaţia epidemiologică din ţară, Ludovic Orban a răspuns: "Se poate observa momentul. Momentul în care nu s-a mai putut lua nicio măsură asupra persoanelor infectate și asupra persoanelor rezultate din anchetele epidemiologice. Gândiți-vă că noi am avut trei săptămâni, aproape 5.000 de români care au fost diagnosticați ca fiind pozitivi, infectați cu coronavirus, asupra cărora nu am putut să luăm nicio decizie de tratare în spital, de tratare în izolare la domiciliu.

Mai mult decât atât, pentru toate persoanele care au intrat în contact cu aceste persoane infectate, pentru care știți că procedura e de realizare a unei anchete epidemiologice și toți cei care sunt considerați persoane de contact în conformitate cu definiția OMS, asupra lor se dispune carantinare prin izolare la domiciliu, pentru a evita transmiterea virusului către cei cu care intră în contact. Am fost lipsiți complet de pârghia legală de a putea dispune măsurile de restrângere, de reducere a riscului de transmitere în comunitate".