Ludovic Orban adoptă instrumentul criticat la PSD: Vom fi obligaţi să emitem OUG

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat luni că guvernul său va fi ''obligat'' să emită ordonanţe de urgenţă, pentru că este absolut necesar să fie reglementată funcţionarea instituţiilor din subordine. Premierul desemnat, Ludovic Orban, afirmă că nu agreează ideea ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului, dar anunţă că va folosi acest instrument legislativ pentru a reglementa funcţionarea guvernului şi a structurilor din subordinea executivului, Orban spunând că nu a fost făcută o evaluare a numărului de funcţionari care vor fi afectaţi de restructurări. "Nu-mi plac ordonanţele de urgenţă (OUG), dar vom fi obligaţi să emitem OUG, pentru că este absolut necesar să reglementăm funcţionarea guvernului, a agenţiilor, a autorităţilor şi a celorlalte structuri ale administraţiei care se află în subordinea guvernului. Vom opera, cu siguranţă, modificări şi în ceea ce priveşte structura altor instituţii şi vom folosi toate prevederile legale pentru a ne asigura că inclusiv funcţionarii publici, mai ales în cadrul ministerelor care suferă modificări, sunt suficient de pregătiţi şi dispuşi să aplice programul nostru de guvernare", a precizat Orban după întâlnirea cu partenerii sociali.



Cât despre posibilitatea păstrării în noul guvern a anumitor persoane din cadrul PSD, cum ar fi secretari de stat, Orban a spus că nu va face acest lucru pentru că sunt "suficienţi oameni capabili şi în PNL, şi în cadrul partenerilor sociali cu care a colaborat de-a lungul timpului".



"Nu. Sunt suficienţi oameni capabili şi-n PNL, şi-n cadrul partenerilor sociali cu care am colaborat de-a lungul timpului, care pot să furnizeze suficientă expertiză, pe orice poziţie de demnitate publică, la nivel guvernamental, indiferent că e vorba de ministru, secretar de stat, preşedinte de autoritate, de agenţie sau alte nivele decizionale", a afirmat Orban.



Referitor la cei care ocupă funcţii dinaintea guvernării PSD, Ludovic Orban a menţionat că "în mod evident, ministrul desemnat, cel care va conduce ministerul, are posibilitatea să facă o evaluare a tuturor celor care lucrează în minister", dar a adăugat că, din punctul său de vedere, este nevoie de o "schimbare radicală".



"Este prematur să facem o evaluare, dar vom pregăti în momentul elaborării actului normativ şi o evaluare privind impactul asupra personalului", a conchis Orban. loading...

