Ludovic Orban: "Am încredere că până la final ne vom înţelege". Ce spune de alegerile anticipate

Ludovic Orban a făcut primele declarații, după negocierile privind noul Guvern. "Am incredere ca pana la final ne vom intelege si ca vom putea obtine sustinerea parlamentarilor de la PRO Romania", a declarat Ludovic Orban.

"Am discutat puncte in care ne-am inteles: reducerea subventiei pentru partide (...) De asemnea suntem deschisi pentru o discutie privitoare la organizarea unor alegeri anticipate. Este nevoie de un acord politic".

Guvernul Orban, în aer. Victor Ponta nu s-a înţeles cu PNL. Pro România cere alegeri anticipate şi alegeri locale în aceeaşi zi

"Daca unul dintre partenerii care au contribuit la motiune ar ajunge sa nu sprijine Guvernul, inseamna a fi complice tote mizeriile pe care le fac reprezentantii PSD in toate ministerele. In situatia in care s-ar ajunge ca unul din parteneri sa nu vin la vot putem conttinua negocierile cu parlamentarii independenti dar si cu parlamentari care inca sunt in PSD".

"Suntem obligati ca in 10 zile sa venim cu lista Guvernului si programul de guvernare in fata Parlamentului". Premierul desemnat sa formeze guvernul, Ludovic Orban (PNL), a declarat joi, dupa discutiile cu Pro Romania legate de sustinere la vot pentru învestirea Executivului, ca desi momentan partidul lui Victor Ponta nu i-a spus clar ca parlamentarii partidului ii vor vota guvernul, este „convins” ca Pro Romania va vota guvernul si ca amintit despre ce s-a intamplat la motiunea de cenzura.

„Mi s-a parut ca ne-am inteles, ca Romania are nevoie de un guvern care sa asigure stabilitate, sa elaboreze legea bugetului de stat si sa rezolve marile probleme cu care se confrunta azi Romania. A fost o discutie pozitiva. Am incredere ca pana la final ne vom intelege si vom putea obtine sustinerea parlamentarilor Pro Romania”, a zis Orban.

El a amintit ca si la motiunea de cenzura Pro Romania a fost printre ultimele partide care au decis sa voteze pentru demiterea Guvernului, dupa ce au incercat mai intai sa faca o intelegere cu PSD.

Președintele ProRomânia, Victor Ponta, a declarat, joi, după discuția cu premierul desemnat, Ludovic Orban, că „discuțiile nu puteau să avanseze, să spunem că votăm guvernul”. ”Nici vorbă de așa ceva”, a ținut Ponta să puncteze. El a spus că le-a cerut liberalilor să prezinte bugetul pe 2020.

„Am răspuns, așa cum era normal, invitației de a avea o scurtă discuție. A fost f scurtă, că nu era cazul de mai mult. Noi avem un obiectiv mare - vrem să apărăm interesele electoratului de stânga, care a fost trădat de conducerea PSD. Discuțiile nu puteau să avanseze, să spunem că votăm guvernul. Nici vorbă de așa ceva”, a declarat Victor Ponta.

Orban a anunţat că, la finalul celei de-a doua runde ne negocieri pe care o va avea cu partidele parlamentare, va depune lista de miniştri şi Programul de Guvernare, urmând să respecte termenul de zece zile pentru prezentarea în faţa Parlamentului pentru votul de învestitură.