Articol publicat in: Politica

Ludovic Orban anunţă noi runde de negocieri cu partidele de opoziţie. Pro România închide cercul

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Premierul desemnat, Ludovic Orban, anunţă că marţi şi miercuri va continua seria discuţiilor cu reprezentanţii partidelor parlamentare, în vederea conturării unei majorităţi care să susţină Guvernul. Marţi se va negocia cu ALDE, PMP, UDMR şi USR, iar miercuri cu Pro România. Premierul desemnat a anunţat, luni, după întâlnirea cu reprezentanţii societăţii civile, ai mediului de afaceri, ai mediului academic, ai patronatului şi ai sindicatelor că ”obiectivul acestui dialog a fost de a înţelege, din perspectiva partenerilor sociali, aşteptările de la noul Guvern şi cele mai importante probleme care trebuie rezolvare”. Orban a precizat că ”paleta de probleme abordată a fost foarte largă. ”Le-am transmis că am făcut aceste exerciţiu pentru a le arăra că PNL susţine câteva principii în actul de guvernare – un dialog real cu socieatea civilă, asociaţiile profesionale, patronate, sindicate. (...) Înainte de orice decizie vom avea consultări cu societatea civilă”, a anunţat Orban, precizând că se va ne cont de asigurarea transparenţei şi respectarea legii în funcţionarea instituţiilor. Totodată, Orban a anunţat că marţi şi miercuri se vor purta noi negocieri cu partidele parlamentare. ”Mâine şi poimâine urmează runda a doua de discuţii cu partenerii alături de care am depus moţiunea de cenzură. Mâine ALDE, PMP, UDMR şi USR, iar miercuri Pro România”, a anunţat Orban. Acesta a precizat că a stabilit un calendar ”rezonabil” pentru învestirea Guvernului. Joi sau vineri va fi depusă lista miniştrilor şi Progrul de Guvernare, iar votul de învestitură ar putea avea săptămâna viitoare, miercuri. Orban a reiterat ideea că ar trebui ca ”votul de învestire să se producă cât mai repede”, precizând că persoanele propuse pentru a prelua ministerele sunt pregătite pentru audiere. În plus, Orban a spus că ”România are nevoie cât mai rapid de un Guvern învestit care să aibă capacitatea deplină”. Premierul desemnat a precizat, răspunzând unei întrebări, că există o consultare permanentă cu preşedntele Klaus Iohannis. loading...

