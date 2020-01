Ludovic Orban: "Aştept moţiunea de cenzură cu indiferenţă, nu va trece"

Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, că aşteaptă "cu indiferenţă" moţiunea de cenzură pe care PSD urmează să o depună, apreciind că nu crede că acest demers are şanse de succes.

Marcel Ciolacu: Joi depunem moţiunea de cenzură. Nu avem matematic numărul necesar de voturi

"Aş putea spune că o aştept cu indiferenţă (moţiunea de cenzură - n.r.). În momentul în care am decis să ne angajăm răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi am fost perfect conştienţi că PSD va depune moţiune de cenzură. În ce ne priveşte pe noi, ne prezentăm cu fruntea sus, ne-am pus mandatul pe masă şi cred că asta arată ceva despre Guvernul PNL pentru a găsi o soluţie pe care o aşteaptă peste 82 la sută dintre cetăţenii români şi anume alegerea democratică a primarilor, cu sistemul de alegere în două tururi", a afirmat Orban, la Parlament, întrebat în legătură cu moţiunea de cenzură a PSD.

El a adăugat că nu crede, după evaluarea sa, că moţiunea nu are şanse de succes. "Nu cred, sincer, după evaluarea pe care o am astăzi, că moţiunea de cenzură are şanse de succes", a adăugat prim ministrul.

Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri că forma supremă prin care Guvernul PNL îşi arată 'cu adevărat respectul faţă de democraţie şi faţă de votul cetăţenilor' este aceea că îşi pune pe masă mandatul.



"Respectarea unor principii fundamentale pentru democraţie, aşa cum este alegerea primarilor în două tururi, arată cu adevărat respectul faţă de democraţie şi faţă de votul cetăţenilor, iar forma supremă prin care ne arătăm acest respect este aceea că noi punem pe masă mandatul Guvernului, pe care l-am obţinut nu de la parlamentarii PSD, ci de la parlamentarii care au avut înţelepciunea faţă de români să trimită acasă un guvern care nu avea nicio legătură cu România şi cu interesele României. România trebuie să asigure o democraţie autentică, trebuie să permită fiecărui cetăţean să-şi aleagă primari legitimi, care să aducă dezvoltare în comunităţile locale, nu să mărească numărul de ajutoare sociale, nu să crească dependenţa populaţiei faţă de primărie, astfel încât să fie transformaţi în masă de manevră a primarilor PSD, care au fost nu promotorii dezvoltării, ci promotorii sărăciei, subdezvoltării, care au alungat orice speranţă a ridicării nivelului de viaţă în cele mai multe dintre comunităţile locale", a afirmat Orban la şedinţa Parlamentului în care Guvernul şi-a angajat răspunderea pe proiectul alegerii primarilor în două tururi de scrutin.



El a adăugat că indiferent dacă alegerea primarilor se va face în două tururi sau într-un singur tur, PNL va bate PSD la alegerile locale din acest an.



"Vă spun foarte clar - şi pe două tururi, aşa cum sper să se adopte legea, şi cu un tur, tot o să vă batem în alegerile locale, pentru că românii s-au săturat de minciună, de sărăcie, de demagogie şi de bătaia de joc pe care le-aţi administrat-o în ultimii trei ani", a mai afirmat premierul.