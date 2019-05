Ludovic Orban cere sprijinul USR la moţiunea de cenzură

Partidul Naţional Liberal contează pe colaborarea cu partenerii din opoziţie în cazul moţiunii de cenzură pe care intenţionează să o depună până la finalul sesiunii parlamentare, a afirmat joi preşedintele liberalilor, Ludovic Orban.

"În 26 mai, cetăţenii au hotărât prin referendum interzicerea amnistiei şi graţierii faptelor de corupţie şi interzicerea OUG în domeniul Justiţiei. De asemenea, şi instituirea unui mecanism prin care alte instituţii publice să poată să sesizeze CCR în cazul OUG. Pe 26 mai, românii au decis că nu mai vor PSD şi ALDE la putere. PNL a câştigat alegerile cu un scor mai mare decât scorul obţinut de PSD şi ALDE împreună. Mesajul cetăţenilor la alegeri - (...) PSD şi ALDE trebuie să plece de la guvernare. PNL a luat decizia de a depune moţiune de cenzură împotriva Guvernului până la finalul sesiunii parlamentare. Contăm pe colaborarea partenerilor noştri din Opoziţie şi a oricărui parlamentar care vrea binele României, care înţelege voinţa exprimată de cetăţeni şi care îşi dă seama că acest Guvern este un rău imens pentru România şi că trebuie să curme acest rău care riscă să ducă România spre nicăieri", a declarat Ludovic Orban, într-o conferinţă de presă.

Întrebat despre cum va decurge colaborarea liberalilor cu USR în continuare, el a răspuns: "Experienţa ultimilor doi ani demonstrează că am avut un dialog constant, o cooperare foarte bună, că ne-am sprijinit reciproc, că am avut o serie de demersuri comune şi am convingerea că şi în cadrul procedurii moţiunii de cenzură vom colabora la fel de bine".