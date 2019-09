Ludovic Orban: Cine nu votează moţiunea de cenzură e de partea guvernului. Partidele de opoziţie au 241 de parlamentari

„Depunem moţiunea de cenzură. Săptămâna viitoare avem noi runde de discuţii cu posibili parteneri. Deja textul moţiunii este discutat cu partenerii din opoziţie, din UDMR. Forma a fost trimisă către ALDE şi Pro România. În condiţiile în care săptămâna viitoare vin la discuţii, şansele moţiunii sunt foarte mari. Vom depune moţiunea când vom avea 233 de semnături. Opoziţia are o singură armă la dispoziţie şi trebuie folosită atunci când are cele mai mari şanse să cadă Guvernul”, a spus Orban, conform Digi24.



Ludovic Orban a afirmat că premierul Viorica Dăncilă trebuie să vină în faţa Parlamentului cu lista de miniştri, pentru că e schimbată configuraţia politică a cabinetului şi are această obligaţie constituţională.



„Fug Viorica Dăncilă şi PSD de remaniere precum dracul de tămâie. Ştiu că nu mai au majoritate. PSD şi premierul încearcă să atragă parlamentari din zona opoziţiei oferindu-le posturi vacante”, a subliniat el.



Ludovic Orban spune că în acest moment, guvernul e sprijinit doar de PSD, iar numărul parlamentarilor din partidele care s-au declarat în opozţie este de 241, în condiţiile în care o moţiune de cenzură are nevoie de 233 de voturi pentru a trece.



„Coagularea voturilor pentru moţiune e un proces uşor, în afară de PNL mai avem încă şase actori care trebuie să participe la acest efort şi cu care trebuie stabilite condiţiile pentru care participă la căderea guvernului. Ei au ales, după părerea mea, în momentul în care au trecut în opoziţie. De altfel şi Tăriceanu a spus că ALDE se va comporta ca un partid de opoziţie, vor susţine moţiunea de cenzură. Discutăm şi cu parlamentari din zona PSD. Pentru că şi în PSD, credeţi că toată lumea e mulţumită că defilează cu doamna Dăncilă premier şi candidat la prezidenţiale?”, a mai declarat liderul PNL.



Ludovic Orban a menţionat că „cine nu votează moţiunea de cenzură e de partea guvernului”.