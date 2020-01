Ludovic Orban, despre anticipate: Când se vor întruni condiţiile, vom demara procedurile. Reacţia lui Tăriceanu

Ludovic Orban a reamintit faptul că, potrivit Constituţiei, Parlamentul trebuie să respingă două guverne, într-o perioadă de minimum 60 zile, pentru ca preşedintele să poată dizolva Legislativul şi că este nevoie de un număr de parlamentari apropiat de 50% care să se asocieze acestui obiectiv.



"Ca atare, noi am format o echipă de discuţii, cu care explorăm această posibilitate, cu partenerii politici, încercând să determinăm crearea unei astfel de grupări care să poată să deţină un număr de parlamentari suficient, astfel încât să garanteze respingerea a două guverne. (...) Dacă vor exista aceste condiţii, noi vom demara procedura de anticipate. În rest, vă aduceţi aminte că şi negocierile pentru moţiunea de cenzură nu le-am purtat să anunţ, să bat toba, că mă întâlnesc cu x, cu y. Negocierile sunt nişte negocieri care, de multe ori, presupun, cum să zic, abordări extrem de delicate, pe care nu poţi să le faci, să pui pe masă o strategie sau să dezvolţi o strategie prin planul de negociere, astfel încât să ştie adversarul ce vrei tu să faci. Este clar că vom duce aceste discuţii, când se vor întruni condiţiile, din punctul nostru de vedere, vom demara procedura", a declarat premierul.

Acesta a reiterat faptul că PNL susţine organizarea alegerilor anticipate, pentru că la ora actuală Parlamentul nu mai este oglinda fidelă a opţiunilor populaţiei.



"Normal că ne dorim anticipate, Partidul Naţional Liberal susţine alegerile anticipate, am dat această declaraţie de sute de ori. Şi este normal şi firesc să susţinem acest lucru pentru că la ora actuală Parlamentul nu mai este oglinda fidelă a opţiunilor actuale ale populaţiei. Opţiunile s-au modificat radical şi este clar că Parlamentul trebuie să fie o oglindă a opţiunilor oamenilor, că puterea trebuie întoarsă la popor, astfel încât oamenii să-şi aleagă reprezentanţii. De asemenea, s-a văzut clar că există o schimbare profundă în opţiunile oamenilor, care a dus şi la o reîntoarcere a României pe un drum normal, pe un drum corect, pe un drum pozitiv. Or, este foarte complicat ca acest drum să fie menţinut, atâta timp cât Parlamentul actual încă este rezultatul unor alegeri din 2016 şi nu are nicio legătură cu actualele opţiuni politice ale oamenilor", a mai spus Orban.

Reacţia lui Tăriceanu

Declanşarea unei crize politice, în condiţiile în care Parlamentul a votat bugetul, necesită o explicaţie foarte serioasă, chiar dacă din anumite considerente de ordin politic aceasta ar fi soluţia dorită de preşedinte", spune Tăriceanu, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a ALDE.



În opinia sa, "o criză politică nu poate fi apanajul unui gest egoist".



"O criză politică este o criză pentru ţară. Declanşarea alegerilor anticipate este de resortul Parlamentului, dar Parlamentul a arătat că susţine Guvernul", declară Călin Popescu-Tăriceanu, potrivit postării de pe pagina ALDE.