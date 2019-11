Ludovic Orban, după întâlnirea cu dizidenţii din PRO România: Obiectivul nostru este asigurarea sprijinului parlamentar

"Aşteptăm clarificări în PRO România. În ceea ce ne priveşte pe noi, am discutat subiecte importante de guvernare şi evident scopul discuţiei a fost acela de a menţine susţinerea parlamentarilor care au votat învestirea Guvernului. (...) Obiectivul nostru este să asigurăm un sprijin parlamentar cât mai stabil şi cât mai larg pentru proiectele guvernamentale. Am discutat subiecte importante, cum ar fi debirocratizarea şi digitalizarea administraţiei, ordonanţa de rectificare, dar mai ales am discutat despre proiectul Legii bugetului de stat, despre paşi importanţi pe reforma administrativă, îmbunătăţirea climatului de afaceri şi de încurajare a investiţiilor, atât private, cât şi a celor publice. (...) Este necesară o clarificare în interiorul PRO România. În ceea ce ne priveşte, am discutat cu parlamentarii care au fost alături de noi, în funcţie de ce se va întâmpla acolo vom stabili discuţiile. Astăzi, am cerut Biroului Executiv să mă mandateze pe mine, pe Rareş Bogdan şi pe Raluca Turcan să purtăm discuţiile, inclusiv cu ei, privitoare la forma de colaborare", a spus Orban, după şedinţa Biroului Executiv al PNL, citat de Agerpres.



El a arătat că la discuţia care a avut loc la Guvern au participat parlamentarii PRO România Daniel Constantin, Sorin Cîmpeanu şi Remus Borza.



Întrebat dacă "porţile vor fi deschise" la PNL pentru consolidarea majorităţii, Ludovic Orban a răspuns: "Nu cred că este absolut necesar lucrul acesta. Am avut parlamentari care au votat cu noi la moţiunea de cenzură. În măsura în care parlamentarii care au votat cu noi la moţiunea de cenzură şi la învestirea Guvernului vor dori să facă pasul îi vom accepta, în rest dacă va mai fi vorba de a mai veni înspre noi un parlamentar vom fi foarte exigenţi în discuţiile pe care le vom avea".

"Avem acorduri, înţelegeri care au fost făcute cu formaţiunile politice şi cu grupurile parlamentare care au fost alături de noi la moţiunea de cenzură şi la învestirea Guvernului. Vom respecta aceste acorduri. De asemenea, vom fi într-un dialog permanent cu formaţiunile politice care ne-au acordat sprijinul, atât cu USR, PMP, UDMR, ALDE, parlamentarii din PRO România, grupul minorităţilor naţionale, astfel încât să ne coordonăm acţiunile", a subliniat Ludovic Orban.