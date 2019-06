Ludovic Orban explică de ce PNL susţine candidatura lui Peter Eckstein-Kovacs la funcţia de Avocat al Poporului

Ludovic Orban a afimat că decizia de a susţine propunerea UDMR a fost luată şi "pentru a creşte şansele de a pune un Avocat al Poporului care să nu fie din zona puterii".



"Pentru unitatea opoziţiei, pentru a asigura şansa parlamentarilor care sunt de partea opoziţiei, am acceptat, după discuţii şi cu societatea civilă, cu partenerii noştri din opoziţie, am acceptat susţinerea acestui candidat. Nu este candidatul nostru, dar întotdeauna în politică trebuie să ai flexibilitate. Aşa cum partenerii din USR au susţinut candidatura candidatului PNL Raluca Turcan pentru preşedinţia Camerei, renunţând la candidatul propriu, şi noi am considerat să luăm decizia pentru a asigura o coerenţă în acţiunea opoziţiei, pentru a creşte şansele de a pune un Avocat al Poporului care să nu fie din zona puterii şi care să nu se comporte aşa cum s-a comportat Ciorbea, nu ca avocat al poporului, ci ca avocat al puterii", a spus Ludovic Orban.