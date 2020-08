Ludovic Orban: "Nu le e ruşine baronilor PSD? E hoţie, îşi asumă merite pentru măsuri luate de guvern prin OUG"

"Minciuna gogonata referitoare la salariul net. Depinde cum compari, daca compari mere cu pere. Niciodata nu compari o luna din an cu luna anterioara decembrie, pentru ca in decembrie e intotdeauna mediul net mai mare, pentru ca se iau prime si alte feluri de bonusuri. Comparatia se face luna la luna. Iunie 2020 cu iunie 2019. În iunie 2020 salariul mediu net este de 3298 de lei, iar in iunie 2019, când era la putere PSD, în creştere economică, fără pandemie, an in care a fost o conjunctura economica favorabila, salariu mediu net era 3142 de lei. Adica guvernul PNL a crescut salariu mediu net cu 5% si ei vorbesc de scaderea salariului?

Acesti indivizi nu inteleg nimic din comunicarea publica si spun o minciuna gogonata, ca doar 8 zile nu am putut lua decizii ca sa impiedicam raspandirea virusului. Se poate vedea canoi 20 de zile n-am avut posibilitatea să dispunem măsuri de împiedicare a virusului. Nu le e ruşine baronilor PSD?

Cum sa scrii asemenea minciuni gogonate de la cap la coada într-o motiune de cenzura. Iar gestul de a depune o motiune de cenzura in situatia in care ne aflam, arata iresponsabilitate. Cum sa lasi in plina criza economica, cand ne luptam cu pandemia, cand trebuie sa incepem anul scolar, cand trebuie sa negociem acordul financiar cu UE, tu vrei sa lasi tara fara guvern. Asta arata aventurism politic, nu inseamna decat sa-ti bati joc de oamenii care i-au votat.

Ca sa nu mai zic ca e si hotie, ei isi asuma meritele pentru masuri pe care guvernul le-a aprobat prin ordonanta de urgenta inainte ca ei sa aiba initiativa legislativa.", a tunat Orban la adresa motiunii de cenzură citite joi în Parlament.

