Ludovic Orban o chemă la ordine pe ministrul Educaţiei. "Voi avea o discuţie cu dânsa. E de preferat să meargă fără camere în şcoli"

"Nu ştiu despre ce este vorba, nu am timp să mă uit la televizor, vă spun sincer. (...) Mi se pare normal ca ministrul să se deplaseze în şcoli să vadă efectiv cum se derulează actul de educaţie, relaţia dintre cadrele didactice şi elevi. În ceea ce priveşte faptul că a fost însoţită de media să ştiţi că există şi un interes din partea mediei de a fi parte la astfel de acţiuni. Nu ştiu ce s-a întâmplat efectiv, nu mă puneţi pe mine să judec ce s-a întâmplat.

Am înţeles că au fost ceva discuţii pentru faptul că a mustrat-o pe învăţătoare în faţa clasei pentru faptul că a ridicat tonul. Activitatea unui ministru este publică, în ce mă priveşte pe mine, eu îmi public agenda, dacă media este interesată să participe la anumite acţiuni la care eu particip nu pot să împiedic media să vină cu mine. Probabil şi doamna ministru şi, în general, miniştrii îşi comunică agenda şi prezenţa mass-media depinde de dorinţa mass-media de a fi prezentă sau nu. Nu cred că este o chestie intenţionată (...) O să port o discuţie pe tema asta", a afirmat Ludovic Orban.

El a spus că "important este ce face un om atunci când nu mai are camerele deasupra lui". "Dacă face acelaşi lucru şi când are camerele şi când nu are camerele, evident, lucruri corecte, înseamnă că ceea ce face nu face pentru spectacol. Întotdeauna mi-au displăcut chestiunile astea legate de spectacol în care se puneau la cale regii cu camere şi aşa mai departe", a mai spus Orban.

În opinia sa, ar fi fost de preferat ca ministrul Educaţiei să fi efectuat vizitele în şcoli fără a fi însoţită de reprezentanţii mass-media. " Da, vă spun sincer că da ", a răspuns Orban, întrebat dacă ar fi fost mai bine ca Anisie să nu fie însoţită de presă.

El a subliniat că vizitele neanunţate îşi au rolul lor. "Dacă un ministru îşi anunţă vizita (...) toată lumea se pregăteşte 'beton'. Până şi copiii sunt învăţaţi, dacă sunt întrebaţi, li se spune ce să spună şi nu poţi să surprinzi cum se desfăşoară efectiv relaţia între cadrele didactice şi copii, starea în care se găseşte şcoala, că şi asta este important, să vezi dacă sunt ţinute toate orele sau nu sunt ţinute toate orele şi multe alte lucruri", a explicat prim-ministrul.

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a făcut, marţi, vizite la mai multe unităţi de învăţământ din localităţi aflate în judeţul Ialomiţa. Într-una dintre aceste vizite, în comuna Axintele, auzind de pe hol ţipetele unei învăţătoare la ore, ministrul a intrat în sala de clasă, reproşându-i învăţătoarei atitudinea.