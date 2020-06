Ludovic Orban recomandă românilor să îşi petreacă vacanţa în România

"Conform sondajului e care l-am făcut, 80% dintre români vor să-şi petreacă concediul în România. Adică e mult mai mare numărul românilor care vor să-şi petreacă concediul în România decât în alte ţări şi chiar recomandarea mea este, şi din cauza epidemiei, dar şi pentru a da dovadă de susţinere pentru turismul autohton, să îşi petreacă concediul în România, pentru că avem atâtea locuri frumoase de văzut, dacă fiecare dintre noi ne gândim unde nu am fost, superbele locuri pe care le are ţara asta, haideţi să mergem anul ăsta în locuri în care nu am fost din România şi să ne petrecem concediul în ţara noastră ca să şi sprijinim turismul autohton, dar să şi vede cu ochii noştri atâtea frumuseţi pe care le are România", a declarat premierul Ludovic Orban, vineri, într-o conferinţă de presă.

În ceea ce priveşte reluarea traficului aerian, primul ministru a afirmat că, în baza unei hotărâri de Guvern adoptate joi, vor fi reluate cursele avioanelor spre şi dinspre acele ţări care vor raporta, în ultimele 14 zile, în medie, sub cinci noi cazuri de COVID-19 la un milion de locuitori, cei care vin aceste state urmând a nu mai intra în izolare la domiciliu.

Premierul a precizat că decizia privind ţările va fi luată de către Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

La rândul său, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a menţionat că în prezent zborurile sunt suspendare spre şi dinspre 12 state, până în 15 iunie.

"Dacă ne raportăm strict din cele 12 state practic, după coeficientul de 5, practic după publicarea Hotărârii de Guvern şi hotărârii CNSU putem vorbi de ridicarea restricţiilor către şi dinspre Germania, Austria şi Elveţia. Săptămânal vom evalua acest indicator în baza analizei ştiinţifice date de către INS şi vom lua decizii în CNSU, eu susţinând cu toată convingerea reluarea zborurilor", a afirmat ministrul Transporturilor.

El a menţionat că traficul aerian "s-a prăbuşit", scăzând cu 95%. Bode a arătat că într-o zi din luna mai a anului trecut au fost înregistraţi 63.000 de pasageri pe zborurile interne şi internaţionale, în timp ce în 18 mai în acest an au fost înregistraţi 1.800 de pasageri.