Ciolacu acuză Guvernul că măsluieşte datele despre COVID-19. Replica lui Orban: Datele despre coronavirus sunt reale

Premierul Ludovic Orban a anunţat că Guvernul va adopta, luni sau marţi, Hotărârea prin care se prelungeşte starea de alertă pentru o perioadă de 30 de zile.

"Există un risc major, aici nu e vorba de lucruri neimportante, e vorba de sănătatea oamenilor, de viaţa oamenilor", a spus Orban.

Potrivit acestuia, ”măsurile de relaxare au crescut interacţiunea între oameni, creşterea numărului de contacte între oameni” şi este normal să crească riscul de răspândire a virusului.

Orban a răspuns şi acuzaţiilor liderului PSD care a susţinut că Guvernul manipulează datele legate de îmbolnăvirile cu COVID-19.

"Sub nicio forma. Nu guvernul da publicitatii datele. Tot procesul de diagnosticare este coordonat de Ministerul Sanatatii si INSP, in centre care sunt in spitale, inclusiv ale autoritatilor locale. Toate datele privitoare la pacienti sunt comunicate public si nu pot fi in niciun fel modificate. Toate datele care sunt date publicitatii sunt reale, reprezinta adevaruri. Din pacate, in ultimele zile constatam o crestere, inclusiv din cauza unor campanii din spatiul public ca virusul e o inventie, ca nu e periculos. Parca vor sa le faca rau oamenilor numai ca sa castige ei puncte elctorale. Este un comportament inacceptabil, pe care il condamn. Oricine instiga la nerespctarea masurilor nu face altceva decat sa puna in pericol sanatatea romanilor", a declarat Ludovic Orban, la B1 TV.

Marcel Ciolacu, liderul interimar al PSD, a anunţat, vineri, că PSD ar putea vota prelungirea stării de alertă, însă cu multe modificări faţă de forma actuală. Preşedintele Camerei Deputaţilor a afirmat că, în opinia sa, starea de alertă ar trebui să dureze cel mult 15 zile.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a acuzat Guvernul că manevrează statisticile despre noile cazuri de Covid-19, pentru a convinge Parlamentul să voteze prelungirea stării de alertă.

"În momentul în care noi am anunţat că nu mai votăm prelungirea stării de alertă, deodată la televiziune a explodat numărul de infectări. Cum am ieşit cu documentele de la ANPR, că s-au făcut plăţi în avans de sute de milioane de lei, au început să crească numărul de infectări. De ce au oprit-o pe doamna Firea? Au făcut testarea o zi, au găsit două îmbolnăviri din câteva mii de testări. În momentul acela au venit de la DSP şi au zis să oprească testarea că altfel îi bagă în puşcărie", a afirmat Marcel Ciolacu, vineri seara.

Şi duminică seara, într-o intervenţie la România TV, liderul PSD a declarat că în opinia lui creşterea numărului de cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus anunţat de autorităţi în ultimele zile este "o manipulare". Marcel Ciolacu a lasat să se înţeleagă că social-democraţii vor vota în Parlament prelungirea stării de alertă, însă cu multe modificări faţă de situaţia actuală.

"În primul rând, nu ştim ce stare de alertă vom vota. Categoric, PSD nu va vota starea de alertă care a fost şi până acum. Împreună cu colegii am luat decizia să nu prelungim mai mult de 15 zile", a spus Marcel Ciolacu la România TV.