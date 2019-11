Ludovic Orban, supărat că a găsit Guvernul închis la ora 21.30: Cine e leneş, să plece!

"Aseară, m-am întors la ora 21.30 în Guvern şi nu am găsit pe nimeni. Trebuie să înţeleagă lumea că trebuie schimbat modul de lucru şi că, atâta timp cât ministrul sau premierul munceşte, orice om care este chemat să îşi achite şi să îşi atingă obiectivele care sunt stabilite trebuie să fie la muncă. Trebuie schimbat ritmul de lucru şi să se înţeleagă că suntem în serviciul cetăţeanului şi că fiecare angajat al oricărei instituţii publice are această obligaţie de a rezolva toate problemele pe care le are de rezolvat. Cine e leneş sau s-a obişnuit să ia leafa fără să facă nimic să plece!", a spus premierul, la începutul şedinţei Executivului.