Ludovic Orban: "Vom achiziţiona din fondul de rezervă tablete pentru elevii care nu pot participa la cursurile online"

Am luat decizia de a utiliza fondul de rezerva a guvernului pentru achizitia de tablete pentru elevii care nu pot participa la cursurile online.

Tot de la fondul de rezerva vom sustine distribuirea de masti catre categoriile de persoane in defavorizate.

Am luat decizia ca Min Sanatatii si Institutul National de Sanatate Publica sa finalizam elaborarea setului de masuri si reguli care trebuie respectate pentru activitatile unde se vor ridica interdictiile. Transportul public, comert, centrele de infrumusetsre, cabinete stomatologice, masuri de organizare a birourilor din institutii publice si companii private.

Vom face dezbatere publica, astfel incat sa primim puncte de vedere ale companiilor si angajatorilor, inainte de a le adopta.

Am fost la Ford si la Dacia si am fost impresionat de ingeniozitatea masurilor. Ei au companii si in China si au putut sa adapteze reguli de acolo, dar chiar sunt cateva lucruri pe care le vom prelua.

Doamna Turcan coordoneaza elaborarea actului normativ si solicit fiecarui minister propunerile pentru acest act normativ de trecere de la starea de urgenta la cea de alerta. De exemplu, doamna Alexandru in ce priveste somajul tehnic, concediiul pentru parinti care trebuie prelungit pana la finalul anului scolar.

Maine vom definitiva planul de masuri economice pentru a asigura o dezvoltare economica rapida." a spus Ludovic Orban in sedinta de guvern.