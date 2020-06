Ludovic Orban: "Vom asigura creşterea pensiilor şi a alocaţiilor"

Premierul Ludovic Orban a anunțat, în premieră, că va crește alocațiile, dar nu și pensiile, cu procentele din legea pensiilor! Orban a precizat că dacă ar crește cu 40% punctul de pensie, așa cum scrie în lege, România ar putea fi în situația de a nu le mai plăti. ”Dacă aș face asta, nu aș avea ce căuta în funcția de premier!”, a adăugat liderul PNL.

"Vom asigura creşterea pensiilor şi a alocaţiilor. Nu vom fi iresponsabili să le creştem şi să nu avem cu ce să le plătim. Dacă am face asta, eu nu aş avea ce să caut la Palatul Victoria. Vom creşte pensiile şi alocaţiile în funcţie de realitatea economică. Aşa a făcut PSD în ultimii ani, cu o mâna a dat, şi cu alte două a luat. La jumătatea anului, MFP trebuie să pregătească un raport privind evoluţia economică şi cea bugetară. Vom consulta toate prognozele economice care vor fi făcute de instituţiile importante. Nu ne putem permite să aruncăm acum procente. Ministrul FInanţelor probabil a făcut o evaluare dacă s-a referit la un procent. Vom căuta să creştem pensiile cu cât de mult este posibil, dar nu ne putem permite să ne hazardăm în creşteri de pensii pentru care nu există buget. Relansarea economică trebuie să se bazeze pe altceva faţă de momentul actual", a declarat Ludovic Orban la emisiunea Legile Puterii.

'De ce să depună moțiune de cenzură? O moțiune de cenzură nu poate fi explicată în fața oamenilor'

Ludovic Orban a fost dat jos, pentru prima dată în istoria României, cu un număr record de voturi primit la o moțiune de cenzură, 261 pentru, la începutul lui februarie. Situația s-ar putea repeta la mijlocul lui iulie, crede PSD, care a anunțat, prin liderul său interimar, Marcel Ciolacu, că va depune încă o moțiune de cenzură. Dacă va trece, Orban va intra cu încă un record în istorie: ar fi primul premier cu două moțiuni de cenzură picate.

"De ce să depună moțiune de cenzură? Pentru că am muncit și am făcut tot ce am putut? O moțiune de cenzură nu poate fi explicată în fața oamenilor. Oamenii judecă, ar fi un alt act iresponsabil.", a explicat Ludovic Orban.