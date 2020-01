Ludovic Orban: Vom decide în luna ianuarie cum finanţăm construcţia autostrăzii Comarnic-Braşov

Orban a subliniat că există doar două modalităţi de finanţare, şi anume, parteneriatul public-privat sau de la bugetul de stat.



"Nu poate fi finanţată cu fonduri europene. Vom decide în luna ianuarie cum o facem. Avem în principiu două variante. Prin parteneriat public-privat, dar nu accept decât în parteneriat cu o instituţie financiară internaţională, indiferent care este ea. Deci, fie faci pe parteneriat public-privat, dar ai nevoie de un partener instituţional care să îţi confere încredere şi mai ales garanţia finanţării, sau o faci pe bugetul de stat", a declarat premierul la Digi 24.



Programul Rabla va continua ”cel mai probabil în luna martie”



Premierul Ludovic Orban anunţă că Programul Rabla va continua în acest an şi că va avea loc ”cel mai probabil în luna martie” pentru a încuraja producătorii autohtoni de automobile care asigură o mare parte din exporturile României.



Primul ministru Ludovic Orban a declarat că Programul Rabla şi Programul Rabla Plus vor fi finanţate în acest an.



”Vor fi finanţate. Aici este clar că trebuie să dăm acest impuls în special pentru producătorii din România. Industria auto din România are procent foarte important din PIB, de asemenea, asigură o foarte mare parte din exporturile României, ori aici este nevoie de acest stimulent pentru a creşte practic producţia internă”, a declarat Orban.

Întrebat când va fi funcţional acest program, Orban a răspuns: ”Cel mai probabil în luna martie”.



De asemenea, în cadrul Programului Rabla vor fi alocate finanţări şi pentru automobilele electrice.



”Vom continua programul Rabla Plus care a fost început şi în 2019. Nu s-au achiziţionat foarte multe maşini electrice, dar o parte din Programul Rabla va fi alocat şi pentru maşinile electrice”, a mai spus Orban.