Ludovic Orban: Suntem în faza finala a rectificării bugetare pentru a asigura plata pensiilor şi altor cheltuieli necesare

"Pot sa va spun că este necesara o crestere a bugetului pentru Ministerul Muncii cu 2 miliarde de lei dintre care o parte sunt pentru a asigura plata pensiilor si alte cheltuieli sociale. Trebuie sa crestem bugetul pentru sanatate, pentru CNSAS. Şi aici banii alocati sunt insuficienti pentru a asigura finanţarea spitalelor. De asemenea, este nevoie de cresterea bugetului si pentru decontarea concediilor de sanatate. Vom aloca pentru Ministerul Sănătaţii 2 miliarde de lei.

În mod evident este depasita tinta de deficit. Dacă ne-am încadra în ţinta de deficit asta ar insemna sa nu asiguram cheltuielile necesare, indispensabile, fara de care institutiile publice nu ar avea banii necesari. Vom aloca 600- 800 de milioane pentru a completa bugetele locale. Sunt adm locale care nu mai au bani de salarii, cheltuieli de iluminat public, cheltuieli de functionare. Pentru a sisgura aceste sume va creste deficitul", a declarat Ludovic Orban.

Premierul a subliniat că preşedintele a spus foarte clar că aceste resurse trebuie asigurate, chiar dacă bugetul a fost prost croit. "La venituri exista un minus de 10 miliarde de lei fata de bugetul prognozat".

Cum construieşte bugetul pe 2020

"O sa poiectam un buget pe 2020 ca sa reducem deficitul. Ne vom concentra pe o mai buna colectare. Mi se pare ca 25,3% din PIB reprezinta veniturile la bugetul de stat. Cresterea gradului de colectare, mai ales in cazul TVA. Avem evaziune fiscala pe TVA. Vom optimiza cheltuielile.

În urma unui audit o sa facem restructurari cheltuielile de personal nenecesare. Auditul e in curs de realizare. Altfel va fi foarte greu sa reducem deficitul bugetar. Am inceput deja elaborarea buget de stat pe 2020. Prioritatile noastre sunt: rectificarea bugetara pentru a asigura banii necesari functionarii institutiilor statului, alocarea resurselor pentru a plati lucrarile in cadrul PNDL, stabilirea crestereii salariului minim".

Nu respingem anticipatele

"Noi nu respingem ideea de alegeri anticipate, însă romanii trebuie sa stie f clar ce prevede constitutia. Trebuie dizolvat Parlamentul. Pentru a dizolva Parlamentul trebbuie respinse 2 guverne succesive. Preferinta este pentru anticipate, dar ne asumam raspunderea guvernarii.

Despre discuţiile cu liderii suspendaţi ai Pro România

"Am o discutie cu liderii politici, parlamentari, pentru a testa soliditatea sprijinului parlamentar. Voi avea discutii cu toti actorii politici pentru a consolida spriijinul în Parlament a Guvernului", a conchis Orban.