Luis Lazarus este din nou ÎN DOLIU. "Mă doare sufletul că nu am fost lângă el"

Cu durere în suflet, Luis Lazarus l-a descris pe unchiul său ca fiind o persoană extrem de bună și sufletistă, dar și veselă, scrie cancan.ro. Mai mult, jurnalistul a punctat că cel mai mult regretă că nu a putut să fie altături de unchiul său, în aceste ultime clipe din viața lui.

După cum a mai menționat în mesajul pe care l-a postat pe Facebook, unchiul lui Luis Lazarus a murit în urma unui infarct. Faptul că familia sa a rămas fără mai multe persoane i-a adus cunoscutului om de televiziune o durere imensă în suflet.

„Dragii mei, vă anunț cu tristețe că a murit unchiul meu, fratele mamei! Noi îi spuneam Coteanu, de la Constantin și uneori Andreea îi cânta "Constantine, Constantine"! Nu a supărat pe nimeni niciodată! Rar așa OM! Mă doare sufletul că nu am fost langă el în aceste ultime clipe, dar cine și-ar fi închipuit? A făcut infarct și se pare că medicii nu au mai putut face nimic! Și uite așa s-au dus toți: mama, tata, bunici, unchi... toți! Nu am cuvinte să îmi exprim durerea și regret enorm că nu am putut face ceva! Nu știu ce. Orice, doar ca să-i prelungesc un pic viața! Dar, ca totdeauna, regretele sunt tardive! Drum bun printre stele Coteanu! Sper ca și acolo să fiți împreună cu toții și tot așa, o familie frumoasă, de oameni drepți și curați, așa cum m-ați invătat și pe mine să fiu!" a fost mesajul postat de Luis Lazarus, pe contul său de Facebook.