Bunica lui Luis Lazarus a murit. Mesaj emoţionant pe facebook

"Bunicuța mea a plecat la îngeri! M-a crescut și s-a sacrificat pentru mine in fiecare clipa a vieții ei! Nu am cuvinte sa îmi exprim recunoștința și regretul! Odată cu ea se stinge și orice amintire din copilaria mea! “Cucoana”, așa cum ii spuneau toți in tinerețe, semn ca înainte de comuniști fusese “cineva” , ne-a părăsit! Poate nu mai este nicio prietena care sa o ducă pe ultimul drum, dar noi vom fi acolo!

De altfel mi-a și spus : “Luisule eu pe tine pun baza. Tu ma îngropi. Și la moartea mea sa cânte muzica numai sârbe și hore.” Plecam la Severin sa o înmormântăm, așa cum și-a dorit! In aceasta ultima poza suntem doar eu, ea și strănepoții ei, puii mei, Ana și Andrei! Nu ne mai cunoștea, dar nu avea importantă! Pentru mine era tot EA! Începând cu ora 17.00 va fi la Capela cimitirului Ortodox din Drobeta-Turnu Severin, iar înmormântarea va fi mâine, sâmbătă, in jurul orei 12-13.", a scris Lazarus pe Facebook.