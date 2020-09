Luna plina a Vanatorului. 1 octombrie 2020. Ritual pentru Luna plina in Berbec

Chiar in prima zi a lunii, joi, 1 octombrie 2020, ne vom bucura de o spectaculoasa Luna plina in Berbec. In unele culturi ea este numita Luna plina a vanatorului pentru ca semnaleaza de regula un bogat sezon de vanatoare. In altele este numita Luna plina a recoltei pentru ca deja pot fi culese primele recolte ale sezonului de toamna in functie de ce s-a plantat anterior, in timp ce alte interpretari o numesc Luna plina sangerie din pricina culorii sale pe cerul tomnatic.