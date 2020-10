Luna plina in Taur 2020. MicroLuna. Luna plina albastra. Ce aduce cea de-a doua Luna plina a lunii octombrie 2020

A doua Luna plina din octombrie are loc chiar de Halloween, 31 octombrie 2020, dand un aer de sarbatoare, cu atat mai mult cu cat Taurul este un semn zodiacal care pune mare pret pe simturi. Taurului ii plac mancarurile savutoase, bauturile selecte, muzica de calitate si dansul, lucrurile scumpe si opulente. In plus, Luna plina in Taur este in opozitie totala cu Uranus, planeta schimbarii, aducand in prim-plan o dorinta puternica de libertate.

Taurul ii urmeaza Berbecului. Daca Berbecul este despre inceputuri incitante, despre inspiratie, despre idei fantastice, Taurul vine si spune: "Hai sa facem un plan ca sa castigam bani din asta!".

Ce iti alina simturile?

Foloseste-te de aceasta Luna plina in Taur pentru a-ti curata durerile din trecut si lasa frumusetea, dragostea si placerea sa iti aline simturile. In timpul acestei Luni pline albastre intreaba-te: Ce ma face sa ma simt in siguranta? Stii unde esti? Stii unde vrei sa ajungi? Vrei sa schimbi ceva?

Lux si romantism

Luna plina in Taur este o Luna prospera. Taurul iubeste banii si posesiunile si ii place sa se simta cum controleaza totul. Cu prilejul acestei Luni pline in Taur, pune-ti in practica ideile. Gandeste-te ce ai putea obtine si care sunt actiunile concrete ca sa-ti transformi visurile in realitate. Taurul este un semn fizic. Ii place sa se simta in siguranta. Ii place certitudinea. Ii place orice este tangibil pentru ca este un semn de Pamant.

Este un moment perfect sa fii recunosctor pentru ceea ce ai, in special pentru lucrurile simple pe care multi le iau ca si cum le sunt garantate pe viata. Ce-ar fi sa sarbatoresti rasaritul sau apusul? Ce-ar fi sa fii recunoscator pentru ploaie, pentru mancarea pe care o mananci? Este vremea sa fii constient de tot ceea ce te inconjoara si sa apreciezi ceea ce ai. Vezi miracolele din fiecare zi. Uita-te la cer, uita-te la copaci, la flori. Vei vedea o alta perspectiva, daca incerci sa le privesti cu ochi de copil, pentru a vedea minunea din spatele lor.

