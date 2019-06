Luna Plină. Semnificaţii astronomice şi astrologice. Superstiţii de Lună plină. Ce aduce Luna plină căpşunie de LUNI 17 IUNIE

Luna plina in Sagetator – Luna plina roz – Luna plina capsunie

La 17 iunie 2019, vom avea o Luna plina in Sagetator, o Luna plina roz, capsunie cum a fost denumita de astrologi. Evenimentul este cu atat mai important cu cat are loc intr-o perioada in care Jupiter este si el "plin" si foarte aproape de pamant. Pe 17 iunie, vei avea ce vedea pe cer. Luna si Jupiter vor straluci, Mercur face conjuctie cu Marte si opozitie cu Pluto. Dar vei resimti si efectele acestor miscari planetare. Daca Marte, Mercur si Pluto vor activa instinctele sinelui superior, combinatia cu Luna plina va face credintele si mai puternice, fanatice chiar, mai ales daca ai tendinta de a fi impulsiv.

Din fericire, Soarele aflat in Gemeni mai echilibreaza putin situatia. Sagetatorul este despre ceea ce crezi ca este adevarat, in timp ce Gemenii te incurajeaza sa ai mintea deschisa si sa accepti si alte variante. Va trebui sa te reinventezi, sa iti reevaluezi credintele si sa vezi altfel realitatea. Nu mai poti ramane blocat in trecut.

In ce crezi? In Dumnezeu? In Univers? In soarta? In liberul arbitru? In karma? In astrologie? In tine insuti? In nimic? Luna plina in Sagetator, in combinatie cu cuadratura Jupiter-Neptun este o invitatie sa-ti analizezi cele mai profunde credinte.

Luna plina in Sagetator – Accepta ceea ce nu stii

Suntem in Zodia Gemeni, cu Luna plina in Sagetator. De aceea vom fi in antiteza cu tot ce inseamna arhetipul Gemenilor. Sagetatorul este profund, cauta informatii pe care le ia ca atare. In schimb Gemenii sunt curiosi si abordeaza fiecare situatie ca si cand se confrunta prima data cu ea.

Luna plina in astronomie

In timp ce Luna plina aduce fericirea tuturor celor care au nevoie sa vada in timpul nopții, aceasta faza a Lunii este suparatoare pentru astronomi. Stralucirea Lunii pline face dificile observațiile altor corpuri ceresti.

In plus, in aceasta faza Luna nu este interesanta de observat, intrucat, fiind iluminata din fața, relieful sau se distinge mai greu. De aceea astronomii folosesc filtre speciale de sticla, numite „filtre lunare", pentru marirea contrastului si pentru atenuarea stralucirii.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.