MAE Român a trimis lista suplimentară cu 270 de secţii de votare în străinătate

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, vineri, către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), o listă suplimentară cu 270 de secţii de votare în străinătate, în completarea celor 444 de secţii aprobate. Astfel, până în prezent, MAE a propus 714 secţii de votare care vor fi organizate în străinătate pentru organizarea alegerilor prezidenţiale în străinătate, arată un comunicat al ministerului, transmis AGERPRES.



Misiunile diplomatice şi oficiile consulare continuă demersurile pentru identificarea unor spaţii adecvate şi pentru obţinerea acordului statului de reşedinţă sau a autorităţilor locale. Pe baza dialogului cu şefii de misiuni, MAE estimează că la alegerile pentru Preşedintele României din luna noiembrie vor fi înfiinţate peste 800 de secţii de votare în străinătate. Printre ţările în care vor fi organizate cele mai multe secţii de votare se numără: Spania (148), Italia (142), Germania (84), Marea Britanie (73), Franţa (48), SUA (38), Republica Moldova (36), Belgia (23), Olanda (22), Irlanda (16), Danemarca (12), Austria (11), Grecia (11), Portugalia (9), Elveţia (8).



Termenul limită prevăzut de lege pentru transmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă a propunerilor de secţii de votare în străinătate este 19 octombrie, potrivit Agerpres. Citeşte şi Votul în străinătate, diferit de votul din ţară. Unde sunt diferenţele



Conform Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, MAE are atribuţii administrativ-organizatorice în pregătirea şi desfăşurarea procesului de votare în străinătate. Astfel, MAE transmite eşalonat propuneri pentru înfiinţarea secţiilor de votare în străinătate, iar AEP adoptă sau actualizează după caz lista secţiilor de votare din străinătate în termen de 3 zile de la fiecare comunicare.



Alegerea preşedintelui României în diaspora va avea loc pe parcursul a trei zile, pentru fiecare tur de scrutin, anume 8, 9 şi 10 noiembrie - pentru primul tur şi 22, 23 şi 24 noiembrie -pentru al doilea tur. De asemenea, românii din străinătate care s-au înregistrat online pot vota şi prin corespondenţă. Potrivit portalului oficial www.votstrainatate.ro, 43.003 de români stabiliţi în altă ţară au ales această variantă. loading...

