Articol publicat in: Politica

Votul în străinătate, diferit de votul din ţară. Unde sunt diferenţele

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Aproape 40.000 de cetăţeni au solicitat înfiinţarea de secţii de votare în străinătate pentru alegerile prezidențiale din 10 noiembrie. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituleţu-Buică, a anunțat că vor fi unele diferența la votul din străinătate față de votul din țară. "(Aproape - n.r.) 40.000 de cetăţeni au cerut să le înfiinţăm secţie de votare acolo unde sunt peste 100 de cereri. Au fost înfiinţate sub 80 de secţii de votare la 100 de cetăţeni pe localitate sau grupuri de localităţi, iar la votul prin corespondenţă 41.002 (de cereri n.r.)", a declarat vineri Constantin-Florin Mituleţu-Buică, preşedintele AEP, într-o conferinţă de presă. El a mai precizat că tabletele folosite în străinătnate sunt diferite față de cele folosite în țară, ceea ce va permite înregistrarea mai rapidă a votului și mai puțini timpi morți. „Efortul a fost nu numai fizic şi logistic pentru a înfiinţa secţii de votare, ci şi financiar, dar democraţia e scumpă şi sigură, dar la fel s-au simplificat procedurile de votare, astfel încât să ne asigurăm că pot să voteze cu mult mai mulţi cetăţeni şi nu va mai fi o legendă că 3.000 de cetăţeni au votat într-o singură zi. Credeţi-mă, după estimările noastre pot să voteze chiar 10.000 de cetăţeni într-o singură secţie de votare pe acest proces simplificat şi tehnologizat la care pot vota nouă oameni în acelaşi timp, nu mai semnează decât electronic, nu mai sunt înscrişi de nimeni într-o listă pe hârtie, ci sunt înregistraţi, iau buletinul de vot, intră în cabină, se întorc", a declarat Mituleţu-Buică. El a spus că, în cazul în care tableta este nefuncţională în totalitate, aceasta se înlocuieşte cu lista pe hârtie. "Dacă tableta e nefuncţională doar ca urmare a conexiunii la internet, toate informaţiile se memorează, când aceasta se conectează la internet transmite în sistem şi toate informaţiile sunt şi pe sistemul informaţional central (...) De fiecare dată când tableta nu are conexiune la internet, preşedintele secţiei de votare trimite un sms cu codul numeric personal către sistemul informatic electoral central să ştim că persoana e verificată şi nu a mai votat (...) Toate informaţiile care se află în sistemul informatic vor fi transmise în timp real şi pe serverele AEP", a mai precizat preşedintele AEP. Mituleţu-Buică a afirmat că în străinătate vor fi aproximativ 4 milioane de buletine de vot. "La acest moment aveam o estimare de 3 milioane de buletine de vot în străinătate, înţeleg că vor fi undeva la 4 milioane de buletine de vot pentru secţiile de vot din străinătate, deoarece s-a schimbat numărul secţiilor de votare şi preconizăm o prezenţă mai mare în anumite locaţii", a afirmat Mituleţu-Buică. El a menţionat că în prezent sunt 444 de secţii de votare înfiinţate în străinătate. "Acestea vor fi completate cu preşedinte, locţiitor, potrivit dispoziţiilor legale, de către şefii misiunilor diplomatice şi consulare. În etapa a doua partidele care sunt în competiţia electorală (...) trebuie să trimită reprezentanţi în secţia de votare în maxim 5 zile de la data la care se stabilesc preşedinţii", a afirmat Mituleţu-Buică. În ţară, se păstrează şi tableta şi foaia de mână. "Vorbim în ţară de un alt sistem de votare, votăm pe listele electorale permanente, avem oameni clar arondaţi, care sunt stabiliţi cu mult timp înainte (...). Dacă lucrurile vor funcţiona şi vom avea timp, nu ştiu dacă pentru la anul am putea să luam 40.000 de tablete, dar cu siguranţă va crea un precedent pentru 2024. Şi în ţară se poate vota în astfel de sistem, pentru că votarea se desfăşoară mult mai lejer şi mai sigur atâta timp cât tehnologizăm sistemul electoral", a declarat preşedintele AEP. Vrei să afli unde votezi? Harta secțiilor de votare Autoritatea Electorală Permanentă a finalizat delimitarea, numerotarea și stabilirea sediilor celor 18.748 de secții de votare din țară organizate cu ocazia alegerilor pentru Președintele României din anul 2019. Lista secțiilor de votare este publicată pe site-ul Autorității Electorale Permanente, la adresa de AICI loading...

