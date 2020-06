Magda Pălimariu a făcut furori pe litoral. Cum arată prezentatoarea meteo de la Pro TV în costum de baie

Deși vremea nu prea a ţinut cu ea, prezentatoarea a încins atmosfera indiferent de gradele din termometre. S-a întins pe nisip și a făcut câteva fotografii demne de admirat. „Sun, Sea, The Sand and Me (Soarele, Marea, Nisipul și Eu – n.r.)”, a scris Magda.

A divorțat în 2016

În toamna anului 2016, Magda Pălimariu a divorțat de Adrian Bogdan Moisescu, patronul unei firme de securitate din Capitală. Înainte de asta, Magda Pălimariu s-a iubit timp de trei ani cu ”Piticu” de la trupa ”Simplu”, însă nici această relație nu a mai funcționat.

Despre separarea de soț, dar și despre cel mai greu an din viața sa, 2016, a făcut mărturisiri Magda Pălimariu într-un interviu pe care l-a acordat pentru okmagazine.ro în urmă cu aproximativ doi ani.

„De exemplu, 2016 a fost un an extrem de greu, o dată pentru că m-am despărţit de fostul meu soţ, ne-am rupt unul de celălalt, după care m-am rupt de tatăl meu. Dispariţia tatălui meu a fost cred cel mai greu lucru pe care l-am întâmpinat în viaţa asta.

N-aş putea spune că am pierdut doi bărbaţi, pentru că pe fostul meu soţ nu l-am pierdut. Noi am fost cinci ani împreună, cu bune şi cu rele – până la urmă e firesc, nu e totul pictat în roz. Dar mă bucur că, atât cât am fost împreună, am ştiut să preţuim clipele frumoase şi asta a fost o lecţie din care am învăţat iar ceva. Nu consider că am pierdut ceva, dimpotrivă, poate viaţa mă duce acolo unde trebuie. Dar pierderea tatălui meu a fost cu adevărat dureroasă.”, a declarat prezentatoarea de televiziune.

