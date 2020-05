Magnaţii din SUA care s-au îmbogăţit cu peste 480 de MILIARDE de dolari în timpul pandemiei de coronavirus

Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett şi Larry Ellison, incluşi în top 5 al celor mai bogaţi oameni din Statele Unite, şi-au mărit averile cu 19 la sută, arată un studiu realizat de organizaţia "Americans for Tax Fairness" şi de 'Institute for Policy Studies Program for Inequality'' pe baza datelor recenzate de Forbes.

Între 18 martie şi 19 mai, cei 600 americani cei mai înstăriţi şi-au văzut averile crescând cu aproximativ 484 de miliarde de dolari, sumă ce reprezintă o creştere de circa 15% în două luni, notează Daily Mail.

Averea lui Mark Zuckerberg, patronul reţelei de socializare Facebook, a crescut cu 25 de miliarde de dolari, în vreme ce magnatul Jeff Bezos, şeful companiei Amazon, s-a îmbogăţit cu 34,6 miliarde de dolari.

Începând din 16 martie, odată cu primele măsuri de izolare în SUA, valoarea acţiunilor Facebook a crescut cu circa 60%, cea a Amazon cu 45%, valoarea acţiunile Netflix a crescut la rândul ei cu 46% şi cea a companiei Apple cu 31%. Iar această evoluţie nu pare să se oprească, întrucât acţiunile Amazon şi Facebook au atins săptămâna aceasta maximul lor istoric, conform Agerpres.

Elon Musk, cofondatorul şi directorul executiv al Tesla, s-a numărat între miliardarii care şi-au mărit averea considerabil în ultimele două luni. Averea lui Musk a crescut cu 48 la sută, în creştere cu 36 de miliarde de dolari.

Averile miliardarilor incluşi în top 600 din Statele Unite au crescut în ansamblu de la 2.948 trilioane de dolari la 3.382 trilioane de dolari.

În schimb, miliardarii din sectoarele turistic sau din cel al comerţului cu amănuntul şi-au văzut averile topindu-se în această perioadă, aceste sectoare fiind printre cele mai afectate de restricţiile antiepidemice.

Pe fondul crizei COVID-19, cel puţin 2,4 milioane de americani au solicitat, numai săptămâna trecută, ajutoare de şomaj. Astfel, numărul total al persoanelor rămase fără un loc de muncă a ajuns la 38,6 milioane.