Mai bine la puşcărie decât la spital. O tânără a sunat la 112 şi şi-a pârât soţul că a plecat beat cu maşina prin oraş

Marti noaptea, in jurul orei 2400, un apel la numarul unic de urgente 112 a anuntat ca un barbat s-a urcat baut la volan si se plimba pe strazile Iasului, scrie bzi.ro. Tanara le-a cerut disperata ajutorul politistilor, spunandu-le ca sotul ei se afla in stare de ebrietate, la volanul unui autoturism marca Opel. Imediat politistii au plecat in cautarea soferului.

"Politistii au fost sesizati printr-un apel la numarul unic de urgenta 112 despre faptul ca un tanar se deplaseaza la volanul unui autoturism, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Politistii l-au identificat si oprit in trafic", au transmis reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi.

Ar putea ajunge la puşcărie

Politistii Sectiei 6 l-au identificat si oprit pe Mihaita Ventel pe Soseaua Nicolina. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultand o alcoolemie de 0,75 miligrame alcool pur in aerul expirat. Ulterior, politistii l-au transportat la o unitate medicala pentru recoltare de mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

"Pe numele barbatului a fost deschis un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante. Cercetarile continua pentru stabilirea intregii situatii de fapt", au mai precizat reprezentantii IPJ Iasi.