Maia Sandu ia foc: "Este o ofensă la adresa SUA!"

"Această decizie denotă disperare, este o ofensă la adresa SUA. Atunci când un guvern expirat care nu mai are putere legitimă, se apucă să ia asemenea decizii... Sunt sigură că SUA n-o să aprecieze această atitudine şi această acţiune. O bătaie de joc din partea lui Filip şi a coechipierilor săi', a declarat marţi seara Maia Sandu, după ce guvernul condus de Pavel Filip a aprobat mutarea Ambasadei din Tel Aviv în Ierusalim.



Guvernul Filip a decis în şedinţa de marţi transferarea sediului Ambasadei Republicii Moldova din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. De asemenea, guvernul lui Pavel Filip a hotărât să aprobe semnarea Acordului cu privirea la vânzarea terenului pentru construcţia Ambasadei SUA în Republica Moldova.



'Am fost în situaţia să aprobăm de urgenţă aceste proiecte, având în vedere instabilitatea şi incertitudinea politică din ţară, dar şi ultimele evoluţii politice prin care unul dintre partidele care au încercat să blocheze permanent aceste două proiecte încearcă să preia în mod ilegal puterea. Sunt două angajamente pe care ni le-am asumat anterior şi vrem să avem certitudinea că ele vor fi respectate, indiferent de ceea ce se va întâmpla după alegerile anticipate', a subliniat Pavel Filip.



Filip a anunţat duminică dizolvarea parlamentului şi semnarea decretului prin care a stabilit la 6 septembrie data alegerilor anticipate, după ce Partidul Socialist şi blocul ACUM - care au împreună 61 de mandate de deputat din totalul de 101 - au creat o coaliţie şi au învestit un nou guvern, la conducerea căruia a fost numită şefa Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), Maia Sandu. Noul guvern a fost invalidat de Curtea Constituţională, care, potrivit unor observatori şi presei de la Chişinău, este aservită controversatului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc.