MAJORARE PENSII cu 40 la sută. Olguţa Vasilescu: "Este o iresponsabilitate să nu măreşti pensiile. Guvernul va cădea"

"PSD-ul spune că daca se modifică orice virgula din lege va depune motiune. Sunt convinsă ca Guvernul va cădea. Legislatia in vigoare prevede o crestere. Ei au prevazut banii la inceputul anului, în functie de asta s-au facut niste imprumuturi.

Eu am inteles ca e vorba de o taiere. In momentul in care legea prevede o crestere de 40 la suta, sa dai 10 la suta reprezinta o taiere. Toate nenorocirile vin, intelegem noi, de la cresterea pensiior. Pensionarii traiesc foarte prost in România. 2000 de pensionari au sub 1000 de lei pensie. Pentru mine e clar ca nu au de gand sa mareasca pensia.

PSD a avut de fiecare data bani pentru pensii si salarii. Acest Guvern se imprumuta de 5 ori mai mult decat s-a imprumutat PSD.

În ceeea ce priveşte majorarea pensiilor, din punctul nostru de vedere este o iresponsabilitate sa nu aplici aceasta lege", a spus Olguţa Vasilescu la România TV.

Ludovic Orban a anunţat, luni seară, că pensiile nu vor fi cu 40 la sută, aşa cum prevede legea adoptată de PSD.

"Degeaba mărești pensiile, dacă, după aia, nu poți să le plătești. Facem și noi ca PSD, le mărim, dăm drumul la inflație și vezi că poți să îți cumperi cu banii respectivi ce puteai cumpăra și înainte.

Creșterea cu 40% ar fi fost greu de făcut și în condiții normale. E o nucă fierbinte pregătită de PSD, pentru ca în cazul în care vor pierde puterea, să aibă cu ce să revină. Vom crește pensiile, dar cu cât ne vom permite. ", a anunțat Ludovic Orban, luni seara, la Digi 24.

Primul ministru a explicat şi care ar fi impactul aplicării legii adoptate de PSD cu privire la majorarea punctului de pensie, el arătând că este vorba despre un impact bugetar de 52 de miliarde de lei pentru anul 2021 şi de aproximativ 83-84 de miliarde de lei pentru anul 2022.

"Noi avem investiţii anul ăsta de 52 de miliarde", a spus Orban.

Primul ministru a afirmat că va face anunţul privind creşterea pensiilor atunci când Guvernul va avea informaţiile pe baza cărora se va lua decizia cu privire la majorarea punctului de pensie.