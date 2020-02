Majorare salariu minim. Preţurile alimentelor au explodat

Un angajat român a câștigat, în medie, circa 3.200 de lei net în noiembrie anul trecut, în creștere semnificativă față de acum doi ani, arată datele oficiale. Majorarea e vizibilă, mai ales pe fluturașul de salariu.

Dacă salariul mediu a crescut cu 14% numai în ultimul an, alimentele s-au scumpit, în medie, cu 5%. Pe lângă cartofi, cele mai mari creșteri de prețuri au fost la fructe (plus 16%) și la produsele din carne (plus 7%).

"Dacă te duci cu 200 RON la Carrefour acuma, versus acum un an, versus acum doi ani, parcă nu e doar 4% pierderea de cumpărare, e mai mult. Adică ce cumpărai acum 2 ani cu 200 RON, deci cam 40 de euro, acuma îți trebuie cel puțin 250 RON", a declarat, pentru MEDIAFAX, Iancu Guda, președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari.

Alimentele sunt mai scumpe mai ales pentru cei care vor să mănânce sănătos. Nutriționiștii recomandă să nu ne zgârcim când ne facem lista de cumpărături lunare. Pâinea integrală, iaurturile fără adaosuri, carnea bio sau pastele integrale sunt doar o parte dintre produsele care ne ajută să fim mai sănătoși. Cu ce preț?

„Nu cred că putem să ne încadrăm sub 400 de lei de persoană, deci undeva între 450-500 de lei pentru un astfel de coș cu produse de bună calitate, deși piața românească este o piață orientată spre preț", a declarat Lygia Alexandrescu, nutriționist.

În ultimul an, salariile au crescut cel mai mult în industria extractivă, în construcții și în învățământ. Creșterile salariale din aceste sectoare au variat între 20 și 40%.