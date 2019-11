Majorarea salariului minim, amânată pentru noul Guvern

"Îmbunătăţirea vieţii românilor a fost obiectivul central al guvernării noastre. Am lua măsuri pentru creşterea pensiilor, a tuturor drepturilor sociale şi a salariilor. Am fost preocupaţi să majorăm salariul minim brut pe ţară garantat în plată, astfel încât cetăţenii să fie corect plătiţi pentru munca lor. Dacă înainte de preluarea guvernării PSD, respectiv decembrie 2016 salariul era de 1.250 lei, la incheierea mandatului nivelul este substantial mai mare. În şedinţa de astăzi discutăm în primă lectura creşterea salariului minim incepand de anul viitor la 2.262 lei, iar pentru angajatii cu studii superioare si vechime de cel putin un an in domeniul studiilor superioare 2.620 lei. Este o măsura cu puternic impact social în conditiile in care în prezent sunt încadraţi peste 1.4 milioane de angajati cu salariul minim. Asupra acestui proiect am avut consultati cu reprezentanţii sindicatelor si patronatelor si a fost supusa analizei Consiliului Economic şi Social. Ca prim-ministru consider ca este o masura justă şi corectă social. Am convingerea că exista argumente si un context economic favorabil si nu vad niciun motiv pentru care urmatorul guvern nu ar aplica majorarea salariului minim începând de anul viitor", a declaarat premierul demis Viorica Dăncilă la începutul şedinţei de Guvern.

Viorica Dăncilă anunţa la sfârşitul lunii octombrie, la România TV, că se va ține de cuvânt în ciuda somațiilor lansate de Ludovic Orban și va majora salariul minim pe economie, actul normativ urmând a fi adoptat în ședința de guvern din 4 noiembrie, zi în care e programat și votul pentru învestirea Cabinetului Orban. Recent, premierul demis Viorica Dăncilă a avut discuţii şi cu sindicatele, iar România TV a obţinut propunerile sindicatelor prezentate premierului legate de creşterea salariului minim.



Dăncilă promitea majorarea salariului minim, dar OUG nu se află pe ordinea de zi

Blocul Naţional Sindical a susţinut în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, desfăşurat, luni, la Palatul Victoria, ca salariul minim brut pe economie, de la 1 ianuarie 2020, să fie 2.495 de lei, faţă de propunerea Guvernului - 2.262 de lei.

Sindicaliştii din Cartel Alfa propun patru niveluri de salarizare de la 1 ianuarie 2020: necalificat, calificat, studii medii sau tehnice şi studii superioare.

"Despre salariul minim, ceea ce am solicitat este ca să nu existe două niveluri, respectiv pentru muncitori necalificaţi sau lucrători necalificaţi şi studii superioare, ci să existe patru niveluri, adică necalificat, calificat, studii medii sau tehnice şi studii superioare. A rămas ca acest lucru să se discute în cadrul Comisiei de Dialog Social, care va rămâne joi, şi sperăm că, dacă nu apare noua guvernare, în momentul respectiv, săptămâna viitoare să poată ieşi hotărârea de guvern cu salariul minim garantat în plată, pe de-o parte, dar şi cu salariile minime funcţie de funcţiile respective, ca efect al faptului că nici până la ora actuală contractul colectiv de muncă la nivel naţional, dar şi contractele de muncă sectoriale nu se pot încheia în România datorită legislaţiei deficitare", a declarat preşedintele Confederaţiei Sindicale "Cartel Alfa", Bogdan Hossu.

Potrivit unui document prezentat de România TV, sindicaliştii din Cartel Alfa propun ca de la 1 ianuarie salariu minin brut pe economie să fie de 2.260 lei pentru salariaţii necalificaţi, în timp ce pentru cei calificaţi salariu minim să crească de la 2.220 lei la 2.360 lei. Angajaţii cu studii medii sau tehnice ar trebui să primească de la 1 ianuarie 2020 un salariu minim de 2.500 lei faţă de 2.220 lei.

De cea mai mare creştere ar beneficia personalul încadrat pe funcţii pentru cre se prevede nivel de studii superioare. Această caterorie de angajaţi ar trebui să primească de la 1 ianuarie 2020, conform sindicaliştilor Cartel Alfa, un salariu minim de 2.640 lei pentru un program normal de lucru.