Mama femeii din Petroşani, care a infectat 6 persoane cu coronavirus: M-a sunat să o ajut că moare

"Fiica mea nu are medic de familie, nu am avut pe cine să trimit la ea. A stat acasă în rest. L-au luat şi pe ginerele meu la Deva. Mi-a spus cineva că şi aseară a fost plecată. Nu mai pot, sincer. Fata mea este bolnavă, are probleme la coloană, dar lumea e rea şi trebuie să vorbească, fiecare trebuie să îşi spună părerea. Eu am fost prin oraş să caut un medic de familie", a spus mama femeii din Petroşani, într-un interviu prezentat la Antena 3.

"Prima dată la izolare a fost la domiciliul ei. M-a sunat să îmi spună că nu se mai poate mişca, nu îşi mai simte picioarele, mâinile, să o ajut că moare. Vă daţi seama, în locul meu ce aţi fi făcut? Am fugit repede la ea şi ne-am izolat amândouă. Recunosc, am intrat în panică, am făcut prostia asta. Vina mi-o asum, este a noastră că nu am spus. Trebuia de când am sunat prima dată la 112 să spunem că a venit din Italia. Ea răspundea mereu la telefon, o singură dată nu a răspuns şi atunci a sunat jandarmeria. Eu vă spun ce spune fiica mea. Când a mers la urgenţă, i s-a spus să meargă în sala de aşteptare. Ea a spus că a transmis cuiva că e venită din Italia, dar i s-a spus că decât să vină la urgenţe, să se ducă mai bine la particular sau să îşi găsească un medic de familie", a mai spus aceasta.

Femeia a precizat că se află la izolare şi că aşteaptă rezultatul analizelor. Momentan, aceasta nu prezintă simptome ale coronavirusului.

Reamintim că şase cazuri au fost confirmate în Hunedoara. Cele șase persoane sunt trei femei de 58, 74 și 52 de ani, toate paciente în spitalele prin care a mers femeia, și trei cadre medicale femei de 45, 53 și 45 de ani, toate aflate în autoizolare la domiciliu.