Mama Ioanei Condea, declaraţii emoţionante după ce fiica ei, tânăra mutilată de proxenet, a murit. "Nu mai am cuvinte"

Astfel, în cadrul unui interviu, ea a vorbit despre Ioana și spune că nu și-a imaginat că nu se va mai întoarce acasă, scrie adevarul.ro.

"Am aflat ieri dimineaţă (miercuri 23 ianuarie n.r.), când m-a sunat fata cu care am ţinut legătura în tot acest timp. Nu mai am cuvinte, nu pot să trăiesc fără ea, dar ne gândim la copilul ei, că ne-a lăsat ceva în urmă. Pentru el trebuie să mergem înainte. Din ce am înţeles, pe data de 13 a murit şi ieri am fost anunţaţi. Pe fata din Germania au anunţat-o cei de la Criminalistică. Niciodată nu m-am gândit că nu va mai veni acasă", spune mama fetei.

De asemenea, ea spune că n-a mai văzut-o din aprilie 2018, însă în ultima perioadă, starea ei de sănătate se înrăutățise.

"Era schimbată, nu mai era cum o ştiam eu mai înainte. Un pic mai rău. Era conştientă, dar nu putea să vorbească. Vorbeam cu ea şi doar dădea din cap", mărturiseşte Graţiela Condea, care a precizat că nu are alte amănunte cu privire la ultimele zile din viața fetei.

Ioana Condea a plecat în Germania, în 2014, după ce a fost convinsă de una dintre prietenele ei care se prostitua în bordeluri sau în stradă. La scurt timp după ce s-a mutat în Germania, însă, ea a fost găsită în stare de inconștiență într-o cameră de hotel. Era rănită la cap și avea arsuri pe corp. Ea nu și-a mai revenit niciodată după bătaia primită.

Tânăra avea un copil, David, care în prezent este în grija bunicii materne care locuiește la Poiana Câmpina.

Robert Tănase, soţul prietenei care o ademenise pe Ioana în Germania, a fost agresorul ei. El a fost condamnat la opt ani de închisoare şi îşi execută pedeapsa în Germania. Bărbatul era în realitate proxenetul celor două românce. Se căsătorise cu una dintre ele pentru a nu da de bănuit autorităţilor germane.