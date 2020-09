Mama lui Ciprian Ciucu, autoarea unui accident TERIBIL, MUŞAMALIZAT de autorităţi

Chiar dacă la vremea respectivă accidentul a făcut subiectul mai multor ştiri şi s-a viralizat pe internet, nimeni nu a cunoscut identitatea femeii de la volanul maşinii Dacia Duster, care a dărâmat un chioşc şi a sărit peste staţia de tramvai. Ziuanews publică marţi informaţia conform căreia ar fi vorba despre mama liberalului Ciprian Ciucu, președintele Agenției Funcționarilor Publici şi candidatul PNL la primăria sectorului 6.

Sursa citată susţine că instituțiile au încercat să ascundă acest lucru pentru a nu îi crea probleme liberalului, care vrea să obțină un mandat de primar la Sectorul 6. De altfel, legatura dintre Ciprian Ciucu si Angelina Stefan (care la randul ei este membra PNL Sector 3, ca si Robert Chioveanu) e "secreta", cei doi au avut grija sa nu se expuna, diferenta de nume de familie fiind si ea un "obstacol". Nici pe retelele de socializare, nici pe internet nu exista aceste legaturi de familie, cu toate ca un ochi atent descopera similitudini si cercuri de interese, legaturi de afaceri si contracte cu statul, toate firele ducand la Ciprian Ciucu.

Acesta, asemeni altor politicieni, "si-a scos mama la inaintare", ca paravan pentru afaceri mult mai putin stiute, ocultate sub pulpana USR si a liderului Dan Barna, in cercul de interese al lui Cristian Ghinea, care la randul lui e un paravan pentru afaceri cu statul, o "sageata" trasa de liderul USR si de sefii din umbra ai acestuia, prin firmele sub acoperire ale statului paralel.

După ce instituțiile statului au încercat să mușamalizeze acest accident, să nu îl facă public pentru a nu se afla cine este autorul și legătura acesteia cu Ciprian Ciucu, Ziua afirma că Angelina Ștefan nu a plătit daunele provocate. Conform legii, asiguratorul plătește dauna, iar după aceea o recuperează de la instituție. Instituția trebuia să îi impute Angelinei Ștefan contravaloarea pagubei, însă, din informațiile detinute de Ziua din interiorul ANSVSA, acest lucru nu s-a întâmplat.

Jurnaliştii de la Ziua ridică şi câteva întrebări pentru autorităţi

De ce pensionara Angelina Ștefan dacă nu avea dreptul să conducă autoturismul a făcut acest lucru? De ce nu s-a luat nicio sancțiune împotriva domniei sale? Care au fost pagubele și cu cât a fost păgubit ANSVSA? De ce autoritățile nu au comunicat nimic pe acest subiect? De ce Poliția a dat doar un simplu avertisment? Oare beneficiem toți de același tratament din partea Poliției? A făcut Ciprian Ciucu, din poziția sa de șef al Agenției Funcționarilor Publici demersuri pentru mușamalizarea acestui accident?

De asemenea, cât de calificată, ce expertiză profesională are dna pensionară, Angelina Ștefan pentru a ocupa o astfel de funcție, dacă a susținut vreun concurs, au mai fost și alți candidați mai tineri pe post, sau doar pentru că este mama lui Ciprian Ciucu, șef al Agenției Funcționarilor Publici, a fost posibilă angajarea acesteia pe postul de consilier al președintelui ANSVSA?

