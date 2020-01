Mama lui Dani Oţil, în lacrimi din cauza prezentatorului TV. "Când i-am zis"

Când nimeni nu se aștepta, Dani Oțil a făcut marele pas și a cerut-o în căsătorie pe Gabriela Prisăcariu, scrie viva.ro. Prezentatorul TV de la 'Neatza cu Răzvan și Dani' a pus totul la cale, iar cererea a avut loc în Mexic.

Vedeta a povestit care au fost peripețiile prin care a trecut până să-i dea inelul iubitei sale. La aflarea veștii, mama lui Dani Oțil a început să plângă și s-a bucurat pentru fericirea fiului ei.

Citeşte şi BAT CLOPOTE DE NUNTĂ. Dani Oţil şi-a cerut iubita în căsătorie. Cum a făcut-o

'A plâns mama când i-am zis, dar nu știu dacă a plâns de bucurie sau de... Am pus inelul la cală. Nu am simțit momentul să-l dau când am ajuns. Era marea urâtă și eu visam să-l dau la o mare albastră. După aceea am mai vrut într-un loc, dar a venit nota mult și m-a scos din stare. Am vrut să-l bat pe mexicanul acela. Păi dai inelul în aceeași zi când îl bați pe ospătar? Nu! După aceea m-am dus pe o plajă mai ieftină', a declarat Dani Oțil.

Pentru iubita lui, prezentatorul matinalului de la Antena 1 a fost nevoit să facă o gaură mare în buget și să cumpere un inel foarte scump. Dani Oțil nu s-a uitat la bani și a cumpărat bijuteria.

'Rudele, prietenii și necunoscuții mă felicită de parcă am luat un examen, nu că a trebuit să duc un camion de bani pentru o bijuterie', a mai spus prezentatorul TV.