Articol publicat in: Societate

Mama Luizei Melencu s-a rugat la mormântul lui Arsenie Boca. Ce i-au spus preoţii despre FIICA SA: când se va întoarce ACASĂ

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 58 min) // Actualizat: (acum 51 min) // Sursa: romaniatv.net Monica Melencu, mama Luizei, se roagă pentru o minune! Femeia s-a închinat chiar şi la mormântul părintelui Arsenie Boca şi s-a rugat să-şi poată strânge din nou în braţe fiica despre care este convinsă că este doar dispărută, şi nu moartă. Monica Melencu a mers în pelerinaj la mai multe mănăstiri din ţară, unde s-a rugat pentru fica sa. Femeia este convinsă Luiza Melencu este în viaşă şi a ajuns la Mănăstirea Prislop, pentru a se închina la mormântul lui Arsenie Boca. Mai mulţi preoţi i-au transmis că dacă va fi credincioasă fata ei se va întoarce la ea. LEACUL SFÂNT al părintelui Arsenie Boca. Cum să te vindeci de ORICE BOALĂ prin RUGĂCIUNE Monica Melencu a mai mers şi la altă mănăstire din Gorj şi urma să se oprească la încă una în drum spre casă. Bunicul Luizei Melencu a rămas acasă, din cauza problemelor de sănătate. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay