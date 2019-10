Manfred Weber pledează pentru deschiderea unui nou capitol între România şi Europa

''Veşti bune din România unde preşedintele @KlausIohannis l-a propus pe Ludovic #Orban de la @PnlRomania ca prim-ministru. Trebuie să deschidem un nou capitol între România şi Europa, bazat pe solidaritate şi încredere reciprocă. El poate conta pe sprijinul nostru deplin'', a scris Manfred Weber pe contul său de Twitter.



Preşedintele României, Klaus Iohannis, l-a desemnat marţi pe liderul PNL, Ludovic Orban, în funcţia de prim-ministru, potrivit Agerpres.



"După consultările cu partidele politice parlamentare şi formaţiunile politice parlamentare, am tras concluzia pe care am spus-o şi după prima rundă de consultări - că se conturează un guvern în jurul PNL. Repet ce am spus atunci: PNL a fost singurul partid care a venit la consultări şi a spus direct că sunt dispuşi, chiar dacă este foarte dificil, să îşi asume guvernarea în această perioadă de tranziţie, fiindcă despre asta vorbim de o perioadă de tranziţie. (...) Aşadar, am decis să desemnez următorul prim-ministru al României în persoana domnului Ludovic Orban, preşedintele Partidului Naţional Liberal, preşedintele celui mai mare partid din Opoziţie, promotorul principal al moţiunii de cenzură. Aşa este democratic corect, aşa se va întâmpla", a declarat preşedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, potrivit Agerpres.



El a precizat că executivul care va fi instalat în săptămânile următoare va avea un mandat scurt, până la alegerile parlamentare.



Conform art. 103, alin. 2 din Constituţie, în termen de 10 zile de la desemnare, premierul nominalizat trebuie să întocmească lista cu membrii cabinetului şi programul de guvernare şi să le trimită spre dezbatere Camerei Deputaţilor şi Senatului.