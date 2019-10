Articol publicat in: Educatie

Manualele de Matematică, Chimie şi Istorie de clasa a VII-a nu au ajuns nici până acum la elevi: "Nici măcar nu s-au făcut licitaţiile"

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Manuale de Matematică, Chimie şi Istorie de clasa a VII-a nu au ajuns nici până acum pe băncile elevilor, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, Marina Manea. Mai mult, purtătorul de cuvânt al IŞMB a precizat că nici măcar nu au fost organizate licitaţii pentru aceste discipline. "Nu avem deloc manuale la Matematică, Chimie şi Istorie pentru clasa a VII-a, acolo avem probleme. În altă parte nu avem probleme. Celelalte manuale au fost distribuite, dar la acestea nici măcar nu s-au făcut licitaţiile", a afirmat Manea. Din clasa întâi şi până acum, elevii de clasa a VII-a nu au primit niciodată cărţile la timp. A fost lansată licitaţia pentru manuale şcolare de clasa a VII-a Ministerul Educației a renunțat din acest an şcolar la manualul făcut de editura unică. Profesorii au putut din nou să aleagă între mai multe manuale făcute de edituri sau firme diferite. Contractele cu câștigătorii licitaţiilor au fost încheiate pe 4 ani. Revenirea la concurența pe piața manualelor școlare vine la un an după ce fostul ministru Liviu Pop a impus monopolul de stat pe editare. Manualul unic dispare. Ministerul Educaţiei anunţă din nou licitaţii pentru manualele şcolare. METODOLOGIA, pe EDU.ro loading...

