Mara Bănică, terorizată de un bărbat în direct la TV. A venit în platou cu faţa acoperită. "Am fost forţată"

"Dragii mei, în ultimul an și jumătate, am fost forțată să renunț la activitatea mea pe retelele de socializare. Cei dintre voi care mă urmăresc demult, stiti bine ca una dintre plăcerile mele esta să scriu aici cu voi. Din păcate, de aproape un an și jumatate am trăit terorizata de un individ care mi a trimis peste 11 mii de mesaje de amenintare, santaj di hartuire de pe peste 5000 de conturi false. Conditia pentru a ma lasa in pace era sa ii dau diverse sume de bani. La inceputul acestei luni, acest individ a venit la sediul Acces Direct, noaptea, cu o masca pe față, în incercarea de a mă intimida să îi dau bani", a scris Mara Bănică.

Citeşte şi Mara Bănică a leşinat din cauza unei DIETE DRASTICE. Regimul care A DOBORÂT-O pe vedeta TV



"A fost ridicat de polițistii Sectiei 8"

"Astăzi dimineață a fost ridicat de polițistii Sectiei 8, cărora le multumesc din suflet pentru profesionalism și promptitudine. De astăzi, conturile mele de Facebook și Instagram sunt din nou publice. Imi cer iertare prietenilor mei, clienților cu care am contracte de imagine. Vă mulțumesc întârziat tuturor pentru urările de ziua mea și pentru urările pentru ziua fiului meu (ieri a împlinit 9 ani). O să revin cu detalii despre individ, acum ma grăbesc puțin", a mai scris Mara Bănică, potrivit dcnews.ro.