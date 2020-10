Marcel Ciolacu, previziune sumbră: "Până la alegeri ajungem la 10.000 de cazuri pe zi. După alegeri vom sta închişi în case"

"Noi am fost foarte clari, am prezentat părerea specialiştilor, care e una fără dubii. Lucrurile sunt scăpate din control în momentul de faţă. Prioritatea e această criză sanitară, apoi vorbim de educaţie, economie. Prioritatea rămâne sănătatea. Am zis că poate facem o comunicare comună între toţi politicienii. Există o dispută pentru faptul că acum în PSD sunnt cei mai buni specialişti, Mă refer şi la Rafila şi Cercel.

Am făcut un apel către PNL, noi venim cu specialiştii noştri, voi veniţi cu ai voştri şi hai să găsim cele mai bune soluţii. Orice partid normal ar fi venit cu măsuri să stopam acest trend ascendent. E o problemă în campania electorală. PNL are o prioritate. Preşedintele recomandă să intrăm în campanie electorală. Nu se mai dau legi cu impact bugetar, dar vrem să ştim şi noi construcţia bugetului", a declarat Ciolacu la Antena 3.

Ciolacu: 8.000 - 10.000 de infectări cu COVID până la alegerile din decembrie

Liderul social-democraţilor l-a atacat dur pe şeful statului, Klaus Iohannis, spunând că îşi vede doar interesul politic şi că a rămas un "politruc al PNL". Ciolacu e de părere că până la alegeri numărul infectărilor va ajunge la peste 8.000 de cazuri pe zi.

"Iohannis a rămas un politruc al PNL. Până în alegeri sunt ferm convins că vom ajunge la peste 8.000, până în 10.000 de infectări zilnice. Şi peste o săptămână noi intrăm în campanie electorală. Uităm ce au făcut în starea de urgenţă? Când au furat şi i-a prins şi Curtea de Conturi. Eu cred în continuare că justiţia îşi va face datoria. Îi reamintesc lui Iohannis că PSD a dus România în UE, PSD a dus România în NATO. Chiar nu ţi-e ruşine să spui aşa ceva?", a continuat şeful PSD.

Marcel Ciolacu a mai spus că e sigur că România va intra din nou în carantină după organizarea alegerilor din decembrie şi că se va anula anul şcolar.

"Suntem în cea mai mare criză sanitară. Situaţia e critică. După alegeri o să stăm închişi în casă. Categoric. Se anulează anul şcolar, nu mai contează nimic. Asta e şcoală ce facem? Fiul meu e la Medicină, până acum nu au făcut niciun laborator. Le furăm copiilor un an din viaţă, ăsta este adevărul. Când suntem pe un trend ascendent, noi lăsăm lucrurile să continue...", a adăugat Ciolacu.