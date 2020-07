Marcel Ciolacu anunţă public moţiunea: "Un haos mai mare nu poate crea nici PSD, nici opoziţia"

"Un haos mai mare nu poate fi creat nici macar de catre PSD sau opozitie, de aceea am decis depunerea unei motiuni de cenzura in luna august. De asemenea, astept ca domnul Orban sa vina in parlament si sa spuna daca poate sa deschida scolile si sa organizeze alegeri în luna septembrie. Este responsabilitatea lui, a guvernului si, implicit, a lui Klaus Iohannis, pentru ca stim ca toate deciziile se iau la Cotroceni.", a declarat azi preşedintele interimar al PSD.

Intrebat daca PSD are voturile necesare din partea altor partide de opozitie pentru a trece motiunea, acesta a raspuns afirmativ.

"Daca nu am avea voturile, nu am initia motiunea, pentru ca, desi preşedintele Iohannis sustine ca PSD are majoritatea în parlament, minte, PSD nu are majoritate", a raspuns Marcel Ciolacu.

