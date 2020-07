Marcel Ciolacu: "Cred că este o manipulare a cifrelor". Când depune PSD moţiune de cenzură

Liderul PSD acuză Guvernul Orban de "manipulare a cifrelor" și cere premierului să se prezinte în fața Parlamentului. Mai mult, președintele interimar al PSD precizează că "situația este din ce în ce mai alarmantă" și că se pregătesc să depună o moțiune de cenzură.

"Cred că Guvernul ține sub o teroare toți românii. Este o lipsă totală de credibilitate. Nu au venit cu niciun fel de ajutor, mai ales pentru categoriile vulnerabile. Legile au fost atacate la CCR și acum toată gestionarea greșită a acestei pandemii și mai ales manipularea cifrelor, totul ni s-a întors în cap și noi nu știm adevărul în acest moment. Solicit public ca domnul Orban să trimită de urgență o scrisoare la Parlament să spună dacă au scăpat sau nu situația de sub control. Cred că este o manipulare a cifrelor, mai sperie sau nu românii, nu știu dacă să facă alegerile sau nu. Guvernul are obligația să trimită către Parlament să știm care este numărul de cazuri noi. Nu se mai poate. S-a depășit orice limită a minciunii. Guvernul trebuie să vină în fața Parlamentului să știm cu ce avem de a face. Situația este din ce în ce mai alarmantă. S-a terminat cu acest circ mediatic și cu diverși specialiști care se ceartă între ei. Nu mai au niciun fel de credibilitate. Numai în România se manipulează cu informații false venite de la Guvern.

Marcel Ciolacu îl scoate pe Orban la tabla Parlamentului: "Are două teme importante"

PSD nu a uitat de demiterea Guvernului Orban. "Avem discuții cu toți liderii pentru a depune moțiunea de cenzură. Avem un draft deja. Au gestionat dezastros toată situația până acum. Am devenit țară roșie. Este incredibil cum am ajuns. Am ascuns adevărul ca să iasă domnul Iohannis la televizor să ne spună cât de bine s-a gestionat această pandemie", a declarat Marcel Ciolacu în direct la România TV

Întrebat care va fi reacția PSD în cazul în care nu se vor majora pensiile cu 40%, Ciloacu a spus: "Legile trebuie respectate și trebuie să găsească soluții de venituri pentru a pune în aplicare legea. (...) Vom depune moțiunea de cenzură indiferent dacă există stare de alertă sau nu".